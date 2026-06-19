Hatalmas csapdát állít a Tisza-kormány a vagyonadóval a magyar dolgozóknak

Hazánkban korábban a baloldal próbálkozott vagyonadó bevezetésével, ám a kísérlet kudarcba fulladt. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok próbálkoztak 2009-ben, az IMF-mentőcsomagot követő megszorításhullám keretei között rukkoltak elő a közfelháborodást keltő elképzeléssel. A vagyonadó az ingatlanokra és a járművekre terjedt volna ki, de a szabályrendszer legfontosabb részét 2009 végén megsemmisítette az Alkotmánybíróság, mert a jogszabály alkotmányellenes módon írta elő a lakóingatlanok forgalmi értékének megállapítását.



