Elkapkodja a Tisza-kormány a védett üzemanyagárak kivezetését, ez még sokba kerülhet az autósoknak

A 480 forintos ár csak kampányígéretnek volt jó

Felidézhetjük végül Magyar Péter miniszterelnök kampányígéretét, amely a 480 forintos benzinárról szólt. Az emlékezetes követelés egyébként nem volt reális a kampányidőszakban, hiszen nem biztosította volna az autósok és az olajvállalatok igényai közti egyensúlyt. Mindenesetre az iráni háború kezdetekor ezt posztolta Facebook-oldalára Magyar Péter: „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” Az egyik kampánybeszédében pedig így fogalmazta meg ugyanezt: „Maximáljátok 480 forintban a benzin árát! Próbáljátok meg, sikerülni fog!” Emlékezhetünk arra is, hogy akkoriban még javában tartott a Barátság olajvezeték ukrán oldali javítása a kijevi kormány állítása szerint, ami miatt nem érkezett Magyarországra a Mol által már kifizetett orosz olaj.