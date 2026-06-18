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Elkapkodja a Tisza-kormány a védett üzemanyagárak kivezetését, ez még sokba kerülhet az autósoknak

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Most ugyan viszonylag alacsonyak az olajárak, de a geopolitikai helyzet alapján nem zárható ki ismételt olajpiaci válság, ugyanis az iráni háború lezárása korántsem annyira biztos, hogy hosszú távú döntések alapja legyen. Emiatt az üzemanyagok védett árának rendszerét érdemes volna árplafonként megtartani.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 10:27
A Tisza-kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat Fotó: Bús Csaba
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A 480 forintos ár csak kampányígéretnek volt jó

 

Felidézhetjük végül Magyar Péter miniszterelnök kampányígéretét, amely a 480 forintos benzinárról szólt. Az emlékezetes követelés egyébként nem volt reális a kampányidőszakban, hiszen nem biztosította volna az autósok és az olajvállalatok igényai közti egyensúlyt. Mindenesetre az iráni háború kezdetekor ezt posztolta Facebook-oldalára Magyar Péter: „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” Az egyik kampánybeszédében pedig így fogalmazta meg ugyanezt: „Maximáljátok 480 forintban a benzin árát! Próbáljátok meg, sikerülni fog!” Emlékezhetünk arra is, hogy akkoriban még javában tartott a Barátság olajvezeték ukrán oldali javítása a kijevi kormány állítása szerint, ami miatt nem érkezett Magyarországra a Mol által már kifizetett orosz olaj.

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