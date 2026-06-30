Védett ár: ilyen böszmeséget egész Európában csak Magyar Péterék csináltak

Márciusban kezdődött

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az idei év márciusában igen feszült olajpiaci helyzetben vezette be az Orbán-kormány a védett árak rendszerét, megvédendő az autósokat a meglódulni készülő üzemanyagáraktól. A tarifákat úgy határozták meg, hogy egyúttal az olajcégeket se sodorják lehetetlen helyzetbe. Így lett a védett literenkénti ár a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára a 95-ös benzinnél legfeljebb 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint.

Június közepén aztán Magyar Péter bejelentette, hogy mivel a kutakon a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára, így a kormány kezdeményezi az intézkedés megszüntetését.

Az Országgyűlés rövid úton meg is szavazta az indítványt, szombat óta pedig nem védi semmi az autósokat az üzemanyagárak elszabadulásától. Ami azért hordoz magában veszélyeket, mert a bizonytalanság az olajpiacon egyáltalán nem szűnt meg. A Fidesz parlamenti frakciója ezt szem előtt tartva javasolta az új szabályok kidolgozásakor a kormánytöbbségnek, hogy a kivezetés helyett az eddigi védett ár maradjon meg árplafonként. Ez megakadályozhatná, hogy az eddig alkalmazott árak fölé ugorjon a benzinkutakon fizetendő összeg. A Tisza végül nem ezt a megoldást választotta, inkább felhatalmazást adott a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek – jelen esetben Kapitány Istvánnak –, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát akkor, ha a piaci viszonyok aránytalanul megváltoznának.

A védett árak felszámolása egyébként az egyik olyan intézkedés, amellyel a Tisza-kormány az Orbán-kabinetek által bevezetett fogyasztóvédő, gazdaságélénkítő lépéseit próbálja lebontani.