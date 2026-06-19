Védett ár: máris itt a figyelmeztető jel, miért kockázatos Magyar Péterék lépése

Meg kell jegyezni, hogy az olajár csökkenését is segíthetik nemzetközi tényezők. Például az, hogy a Kuwait Petroleum bejelentette: egy héten belül megnégyszerezi az olajfelhozatalát. A háború a kuvaiti energetikai infrastruktúrában is komoly károkat okozott és az állami cég termelése napi 500 ezer hordóra csökkent. Ezt most kétmillióra növelik.