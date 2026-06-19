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Védett ár: máris itt a figyelmeztető jel, miért kockázatos Magyar Péterék lépése

védett árKapitány Istvánárplafon

Védett ár: máris itt a figyelmeztető jel, miért kockázatos Magyar Péterék lépése

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Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel eltörölné az üzemanyagok védett árát. A jogszabály ugyanakkor lehetővé tenné, hogy a Tisza-kabinet azonnal hatósági árat léptessen életbe, ha az olajpiacon drasztikus változások következnek be. Vagyis Magyarék kivezetik a védett árat, hogy adott esetben újra bevezessék. Tegnap már meg is érkezett az első jel, ami arra figyelmeztet, hogy a kormány túl hamar cselekedett, és nem jó megoldást választott: a helyzet a Közel-Keleten nem csillapodik, ami ismét idegessé teheti a nemzetközi olajpiac szereplőit.

Jakubász Tamás
2026. 06. 19. 18:15
Fotó: Vémi Zoltán
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Meg kell jegyezni, hogy az olajár csökkenését is segíthetik nemzetközi tényezők. Például az, hogy a  Kuwait Petroleum bejelentette: egy héten belül megnégyszerezi az olajfelhozatalát. A háború a kuvaiti energetikai infrastruktúrában is komoly károkat okozott és az állami cég termelése napi 500 ezer hordóra csökkent. Ezt most kétmillióra növelik.

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