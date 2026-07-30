Már a számok is azt mutatják, hogy a Tiszának el kell kezdenie normálisan kormányozni

– A Tisza iránti bizalom párolgóban van és ez már a gazdaság számaiban is megmutatkozik. Gyülekeznek a sötét fellegek, a mostani GDP-adat intő jel a gazdaságpolitika irányítóinak, Kapitány István és a Kármán András minisztereknek – fogalmazott a Fidesz politikusa, aki szerint

az Orbán-kormány intézkedéseinek hatása idővel csökken, ha az új kabinet ezután is azt csinálja, amit eddig.

– Ideje lenne, hogy a Tisza végre elkezdjen normálisan kormányozni: most még az uniós átlagot hozza a gazdaság teljesítménye, de újabb késlekedések és további hibák könnyen az átlag alá lökhetik Magyarországot – mondta Szalai Piroska.