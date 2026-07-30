gdp adatKapitány IstvánSzalai Piroska

Már a számok is azt mutatják, hogy a Tiszának el kell kezdenie normálisan kormányozni

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A Tisza iránti bizalom párolgóban van és ez már a gazdaság számaiban is megmutatkozik – mondta lapunknak a friss GDP-adatok kapcsán Szalai Piroska. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a legújabb gazdasági számok intő jelek a gazdaságpolitika irányítóinak. A politikus úgy fogalmazott: ideje lenne, hogy a Tisza végre elkezdjen normálisan kormányozni, most még ugyanis hozza az uniós átlagot a gazdaság teljesítménye, de újabb késlekedések és további hibák könnyen az átlag alá lökhetik Magyarországot.

Jakubász Tamás
2026. 07. 30. 15:35
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)
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– A Tisza iránti bizalom párolgóban van és ez már a gazdaság számaiban is megmutatkozik. Gyülekeznek a sötét fellegek, a mostani GDP-adat intő jel a gazdaságpolitika irányítóinak, Kapitány István és a Kármán András minisztereknek – fogalmazott a Fidesz politikusa, aki szerint

az Orbán-kormány intézkedéseinek hatása idővel csökken, ha az új kabinet ezután is azt csinálja, amit eddig.

– Ideje lenne, hogy a Tisza végre elkezdjen normálisan kormányozni: most még az uniós átlagot hozza a gazdaság teljesítménye, de újabb késlekedések és további hibák könnyen az átlag alá lökhetik Magyarországot – mondta Szalai Piroska.

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