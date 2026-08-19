támogatásRuff BálintMagyar Péter

Iskolai alapítványokat, beteg gyerekeket segítő szervezeteket és állatvédő civileket is listáztak Ruff Bálinték

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kistelepülési iskolai alapítványok, állatvédő szervezetek és beteg gyermekeket támogató alapítványok is felkerültek a Ruff Bálinték által közzétett térképen, amelyen az állami támogatáshoz jutott civileket listázták. A térképre jobboldalisággal egyáltalán nem vádolható szervezetek is felkerültek. Pócs János szerint Magyar Péter Péter példaképe valójában nem Mádl Ferenc, hanem Rákosi Mátyás volt.

Gidró Kriszta
2026. 08. 19. 15:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ruff Bálint a sajátjaira is lőtt

Érdemes végigböngészni a szegedi támogatottak listáját. Ismert, Ruff Bálint kancelláriaminiszter korábban Botka László szegedi polgármester mellett dolgozott tanácsadóként. Így neki pontosan tudnia kellene, hogy például a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány, amely négy év alatt összesen 1,69 millió forintot nyert a Nemzeti Együttműködési Alapból, még véletlenül sem nevezhető fideszesnek.

Az alapítvány által szervezett estek főszerkesztője ugyanis egy volt szocialista önkormányzati képviselő. Az év első rendezvényének vendége pedig mindig Botka László polgármester.

Szegeden a legtöbb támogatást egyébként a Kortárs Balettért Alapítvány kapta, összesen 163 millió forintot. A Szegedi Kortárs Balett egy világhírű társulat, amely Európa és a világ több színpadán is komoly sikereket ért el. A negyedik legtöbb támogatást, 47 millió forintot pedig az a MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület kapta, amelynek vezetője, Balog József jobboldalisággal szintén nehezen vádolható. Közösségi oldalán például néhány nappal az áprilisi választások után Vidnyánszky Attila ellen intézett kirohanást, szerinte Vidnyánszky poklot épített a kulturális szférában.

Menczer Tamás vizsgálatot kér maga ellen

Vizsgálatot követelek magam ellen! – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz volt országgyűlési képviselője. A politikus hangsúlyozta, az előző ciklusban a választókörzete civil szervezetei nagyságrendileg egymilliárd forint támogatást kaptak. A képviselő közölte, ezeknek a civil szervezeteknek jelentős része kötődik hozzá. Példaként említette, hogy mindig fantasztikus volt részt venni a töki lovasok fogathajtásán, megy az idén is. Mindig öröm volt találkozni a perbáli ízőrzőkkel, még csörögefánkot sütni is próbálták megtanítani a politikust.

Az ürömi focistáktól kapott felsőt nagy becsben tartom, ráadásul mindig türelmesen megvárták, amíg eltalálom a felső kapufát, köszönöm! Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a solymári önkéntes tűzoltókkal a 2022-es vízhiány idején, és öröm volt látni őket az új formaruhájukban, köszönöm! A pilisszentiváni tűzoltók is kiváló emberek, sok gyerekkel is foglalkoznak, örülök, hogy a bázisuk megújult, köszönöm!

– sorolta Menczer Tamás, aki tucatnyi hasonló eseményt is megnevezett. Hozzátette, és akkor még nem beszélt a nemzetiségekről, svábokról, szlovákokról, cigányokról. Nem beszélt azokról a szervezetekről, amelyek segítségével játszótereket építettek. 

Menczer úgy fogalmazott, várja Ruff Bálint vizsgálatát, mert ezek a szervezetek, ezek az emberek mind kötődnek hozzá. arra kérte a kancelláriaminisztert, ezért ne vegzálja őket. A fideszes politikus közölte, ha pedig Ruff Bálint a pénzt keresi, forduljon a főnökéhez, mert ő minden egyes alkalommal többet kapott a NER-től, mint Menczer tíz év alatt összesen.

A polgárőrök sem azért kapták a támogatást, mert fideszesek

Mint megírtuk, az Országos Polgárőr Szövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a listán szereplő polgárőr egyesületek jellemzően a járőrözéshez szükség autó megvásárlására költik a támogatást, amelyet egyébként ki is kell egészíteniük más forrásból, mert az elnyert egy-két millió forint természetesen nem elég egy járműre. A polgárőrök egyébként költségvetési támogatást is kapnak, amely a Belügyminisztériumon keresztül jut el hozzájuk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojeleknemzeti ünnep

Államalapító buli

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A jelenlegi kormányzat alatt az ünnep karaktere jelentősen átalakult, és egyre inkább buliszerű rendezvénnyé formálódott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu