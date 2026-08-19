Iskolai alapítványokat, beteg gyerekeket segítő szervezeteket és állatvédő civileket is listáztak Ruff Bálinték

Ruff Bálint a sajátjaira is lőtt

Érdemes végigböngészni a szegedi támogatottak listáját. Ismert, Ruff Bálint kancelláriaminiszter korábban Botka László szegedi polgármester mellett dolgozott tanácsadóként. Így neki pontosan tudnia kellene, hogy például a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány, amely négy év alatt összesen 1,69 millió forintot nyert a Nemzeti Együttműködési Alapból, még véletlenül sem nevezhető fideszesnek.

Az alapítvány által szervezett estek főszerkesztője ugyanis egy volt szocialista önkormányzati képviselő. Az év első rendezvényének vendége pedig mindig Botka László polgármester.

Szegeden a legtöbb támogatást egyébként a Kortárs Balettért Alapítvány kapta, összesen 163 millió forintot. A Szegedi Kortárs Balett egy világhírű társulat, amely Európa és a világ több színpadán is komoly sikereket ért el. A negyedik legtöbb támogatást, 47 millió forintot pedig az a MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület kapta, amelynek vezetője, Balog József jobboldalisággal szintén nehezen vádolható. Közösségi oldalán például néhány nappal az áprilisi választások után Vidnyánszky Attila ellen intézett kirohanást, szerinte Vidnyánszky poklot épített a kulturális szférában.

Menczer Tamás vizsgálatot kér maga ellen

Vizsgálatot követelek magam ellen! – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz volt országgyűlési képviselője. A politikus hangsúlyozta, az előző ciklusban a választókörzete civil szervezetei nagyságrendileg egymilliárd forint támogatást kaptak. A képviselő közölte, ezeknek a civil szervezeteknek jelentős része kötődik hozzá. Példaként említette, hogy mindig fantasztikus volt részt venni a töki lovasok fogathajtásán, megy az idén is. Mindig öröm volt találkozni a perbáli ízőrzőkkel, még csörögefánkot sütni is próbálták megtanítani a politikust.

Az ürömi focistáktól kapott felsőt nagy becsben tartom, ráadásul mindig türelmesen megvárták, amíg eltalálom a felső kapufát, köszönöm! Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a solymári önkéntes tűzoltókkal a 2022-es vízhiány idején, és öröm volt látni őket az új formaruhájukban, köszönöm! A pilisszentiváni tűzoltók is kiváló emberek, sok gyerekkel is foglalkoznak, örülök, hogy a bázisuk megújult, köszönöm!

– sorolta Menczer Tamás, aki tucatnyi hasonló eseményt is megnevezett. Hozzátette, és akkor még nem beszélt a nemzetiségekről, svábokról, szlovákokról, cigányokról. Nem beszélt azokról a szervezetekről, amelyek segítségével játszótereket építettek.