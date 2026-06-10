Nagyszabású energiakorszerűsítések jöhetnek

A támogatható tevékenységek közé tartoznak többek között:
- Hálózatépítés és kapacitásbővítés nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatokon.
- Új alállomások létesítése, transzformátorok cseréje és bővítése.
- Vezetékek cseréje, keresztmetszet-növelés és vonali feszültségszabályozók beépítése.
- Informatikai, digitalizációs és hálózatirányítási fejlesztések (szoftverek, licencek), valamint eszközbeszerzések.
- Projekt-előkészítés, tervezés és projektmenedzsment
A felhívás szövege általánosan fogalmaz az „időjárásfüggő megújuló termelők integrációja” kapcsán, viszont a kisfeszültségű fejlesztéseknél már kifejezetten nevesíti a napelemes háztartási méretű kiserőművek (HMKE) hálózatra csatlakozását is, azaz a lakossági energiatermelés integrációját is elősegítheti.
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