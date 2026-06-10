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lakosságivillamosenergiahálózatcsaládi ház

Nagyszabású energiakorszerűsítések jöhetnek

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A héten zárul két, hatalmas keretösszegű energetikai korszerűsítési tervezet társadalmi egyeztetése. Bár a pályázat nem a lakosságnak szól, a fejlesztések előnyeit közvetlenül mégis megérezzük majd: az egyik program közel egymillió új okosmérő felszerelését célozza meg a nagyobb fogyasztású vagy azt külön kérő háztartásokban, míg a másik a villamosenergia-hálózatot készíti fel a lakossági napelemek hatékonyabb befogadására.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 16:39
A Nestlé szerencsi gyárának új napelemparkja Forrás: Nestlé
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A támogatható tevékenységek közé tartoznak többek között:

  • Hálózatépítés és kapacitásbővítés nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatokon.
  • Új alállomások létesítése, transzformátorok cseréje és bővítése.
  • Vezetékek cseréje, keresztmetszet-növelés és vonali feszültségszabályozók beépítése.
  • Informatikai, digitalizációs és hálózatirányítási fejlesztések (szoftverek, licencek), valamint eszközbeszerzések.
  • Projekt-előkészítés, tervezés és projektmenedzsment

A felhívás szövege általánosan fogalmaz az „időjárásfüggő megújuló termelők integrációja” kapcsán, viszont a kisfeszültségű fejlesztéseknél már kifejezetten nevesíti a napelemes háztartási méretű kiserőművek (HMKE) hálózatra csatlakozását is, azaz a lakossági energiatermelés integrációját is elősegítheti.

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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