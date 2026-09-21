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Magyar Péter leteremtette a Fidesz képviselőit, mert a Magyar Nemzetet olvasták a parlamentben

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A miniszterelnök mellett az Országgyűlés elnökének is szúrta a szemét, hogy képviselőtársuk a színvonalas jobboldali hetilapot olvasta. Magyar Péter ráparancsolt a fideszes képviselőkre, hogy tegyék el a Magyar Nemzetet.

Kárpáti András
2026. 09. 21. 13:58
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bóka jánosországgyűlésmagyar nemzetMagyar Péter

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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