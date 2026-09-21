Vajon hol rejtőzhet az elveszett frigyláda?

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A frigyládát, az ószövetségi zsidó nép legszentebb tárgyát a hagyomány szerint Mózes készítette az Istentől kapott tízparancsolat kőtábláinak elhelyezésére. Az ószövetségi iratok többször igen részletesen leírják, sőt, még a sokkal későbbi újszövetségi Apokalipszis is megemlíti a szent ereklyét, így a vallástörténészek többségi álláspontja szerint a frigyláda nem fikció, hanem valós tárgy volt, amelynek sorsa a Kr. e. VI. századig követhető nyomon. Amikor II. Nabukdonozor babiloni király Kr. e. 587-ben bevette Jeruzsálemet és feldúlta a Salamon templomát, a mágikus erővel felruházott szent tárgynak is nyoma veszett; egyesek szerint megsemmisült, mások ezt vitatva azonban azt is tudni vélik, hogy hol rejtőzhet jelenleg.

Elter Tamás
2026. 09. 21. 13:43
A frigyláda az egyik legrejtélyesebb bibliai tárgy Forrás: James Group Studios Inc./James Steidl
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Megszólalnak a Holt-tengeri tekercsek

A történet azonban innentől kezdve válik igazán érdekessé; vajon mi történhetett a szent ereklyével? Számos legenda és magyarázat született a frigyláda lehetséges sorsáról, amelynek az az alapkérdése, hogy megsemmisült-e, vagy pedig még a babiloniak Jeruzsálembe történt betörése előtt elrejtették, és ha ez utóbbi látszik a valószínűbb opciónak, akkor vajon hová?

Az ószövetségi zsidó nép misztikus isteni erőt tulajdonított a frigyládának  Fotó: Wikimedia Commons

 Több modern vallástörténész is azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy amikor a babiloniak betörtek a Templomba és kifosztották a szentélyt, lefeszegették a ládát borító értékes aranylemezeket, a faszerkezetet pedig egyszerűen szétverték. 

Ezt az álláspontot képviseli többek között a neves vallástörténész, Sherwin Winne rabbi is, aki szerint az a legvalószínűbb, hogy a frigyláda Jeruzsálem babiloniak által történt bevétele során elpusztult.

Dávid beviszi a frigyládát Jeruzsálembe  Fotó: Wkipedia

 Ugyancsak ezt az álláspontot osztja a téma nemzetközileg elismert kutatója, Jordan Maxwell történészprofesszor. Az ószövetségi iratokban azonban vannak ezzel ellentétes utalások. Így például a Makkabeusok II. könyve arról ír, hogy Jeremiás próféta még jóval a babiloni betörés előtt elrejtette a frigyládát. 

Az úgynevezett Midrás-tradíció ugyancsak a láda elrejtésére utal, eszerint már negyven évvel a babiloni háború előtt Jósijáhú király parancsára a leviaták rejtették el a frigyládát. 

A Salamon építtette első Templom relonstrukciója   Fotó: forrás: Wikimedia Commons

A Midrás-tradíció igen érdekes nyom, mert többnek látszik egy puszta legendánál. 

A skóciai St. Andrews Egyetem történészprofesszora, James Davila az ószövetségi iratok forráselemzésével és egy ősi, de 1648-ban nyomtatásban kiadott ritka héber szöveg analízisével arra a következtetésre jutott, hogy a ládát valóban a leviaták rejthették el még Jeruzsálem babiloni ostroma előtt. 

Szintén rendkívül érdekes nyomra bukkantak a kutatók az 1947 -ben a Qumrán közeli barlangokban előkerült híres ókori holt-tengeri tekercsekben. 

A holt-tengeri tekercsek a láda elrejtérésről írnak  Fotó: Wikipedia

A réztekercseknek nevezett egyik irattöredék ugyanis szintén a „templom elrejtett kincseiről” beszél. Ám ezek a források sem utalnak arra, hogy konkrétan hol rejthették el az elveszett szent ereklyét, így a talány továbbra is talány marad.

Jeruzsálem, vagy Akszúm?

Nagy figyelmet keltett egy izraeli vallástörténész, Harry Moshoff rabbi 2014-ben kiadott The Ark Report, azaz Frigyládajelentés című munkája. Az izraeli tudós számos forrás elemzésével arra a következtetésre jutott, hogy a ládát valóban elrejthették, méghozzá Jeruzsálemben, a lerombolt szentély helyén, a Templom-hegyen. 

A jeruzsálemi Templom-hegy napjainkban  Fotó:  AFP/Gil Cohen Magen

Harry Moshoff dolgozatának külön érdekessége, hogy a Héber Egyetem kutatói a legkorszerűbb csúcstechnológiával, többek között földradar segítségével kimutatták, hogy a Templom-hegyen az egykori szentély alatt nagyjából 30 méter mélyen kiterjedt mesterséges járathálózat rejtőzik, számos nagyobb teremmel. A járatrendszernek azt a részét is sikerült lokalizálniuk, ami még az első, Salamon által épített szentély része lehetett. 

Feltáratlan járatok hálózata rejtőzik a templom-hegy alatt (a kép illusztráció)  Fotó:  Israel Antiquities Authority

A régi legenda szerint a babiloni, majd bő ötszáz évvel később az első zsidó-római háború idején, amikor Kr. u. 79-ben Titus császár légiói bevették Jeruzsálemet, a Salamon temploma helyén felépített második szentély alatti labirintusban rejtették el a Templom kincseit. 

Gabriel Barkai, a Héber Egyetem professzora szerint komoly érvek szólnak amellett, hogy ezekben a titkos járatokban rejthették el a frigyládát is. 

 

Titus légió kifosztják a második Templomot  Fotó: Wikimedia Commons

Az ásatásoknak van azonban egy igen komoly akadálya; a Templom-hegy inkriminált területén áll az Al-Aksza mecset, a muszlim világ harmadik legszentebb helye, így bármilyen ezt a területet érintő ásatás komoly zavargásokhoz vezetne a muszlim lakosság körében. De vannak, akik azt vallják, hogy a frigyláda nem is Izraelben, hanem a Szentföldtől sokkal távolabb, Etiópiában rejtőzik. 

Makeda és Salamon találkozója   Fotó: Wikimedia Commons

Az 1974-ig hatalmon lévő etióp császári dinasztia azt tartja, hogy ők mint az egyik ősi júdeai törzs elszármazott tagjai Salamon és Makeda, a szépségéről messze földön híres Sába királynőjének az egyenesági leszármazottai. 

A császári dinasztia címei között szereplő „Júdea oroszlánja” cím is erre a tradícióra utal. A legenda szerint Salamon és Makeda fia, Menelik, aki az apjától megkapta a frigyláda pontos másolatát, titokban kicserélte azt az eredetire, és ezt vitte magával Etiópiába.

Az etióp koptok szerint az országukban rejtőzik a frigyláda  Fotó: Elter Károly

 

Az ortodox etiópok mind a mai napig azt hirdetik, hogy a frigyládát Akszúmban a Zion templom alatti mély sziklabarlangban őrzik.

 

Az utolsó etióp császár, Hailé Szelasszié száműzetésben élő unokája, Mengeska herceg többször is kijelentette, hogy a frigyláda valóban Etiópiában van. 

  A több ezer éves Menelik-dinasztia utolsó császára, Hailé Szelasszié etióp uralkodó volt                    Fotó: Wikimedia Commons

Tény, hogy a frigyláda kultusza annyira erős az országban, hogy minden ortodox-kopt templomban ott van a frigyláda kicsinyített mása, de azt, hogy valóban Zion sziklatemplomának mélyén rejtőzik-e az eredeti, eddig még kézzelfoghatóan nem sikerült bizonyítani. Az elveszett frigyláda titka ezért mind a mai napig továbbra is lezáratlan kérdésnek tekinthető. 

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