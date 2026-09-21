Vajon hol rejtőzhet az elveszett frigyláda?

Megszólalnak a Holt-tengeri tekercsek

A történet azonban innentől kezdve válik igazán érdekessé; vajon mi történhetett a szent ereklyével? Számos legenda és magyarázat született a frigyláda lehetséges sorsáról, amelynek az az alapkérdése, hogy megsemmisült-e, vagy pedig még a babiloniak Jeruzsálembe történt betörése előtt elrejtették, és ha ez utóbbi látszik a valószínűbb opciónak, akkor vajon hová?

Az ószövetségi zsidó nép misztikus isteni erőt tulajdonított a frigyládának Fotó: Wikimedia Commons

Több modern vallástörténész is azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy amikor a babiloniak betörtek a Templomba és kifosztották a szentélyt, lefeszegették a ládát borító értékes aranylemezeket, a faszerkezetet pedig egyszerűen szétverték.

Ezt az álláspontot képviseli többek között a neves vallástörténész, Sherwin Winne rabbi is, aki szerint az a legvalószínűbb, hogy a frigyláda Jeruzsálem babiloniak által történt bevétele során elpusztult.

Dávid beviszi a frigyládát Jeruzsálembe Fotó: Wkipedia

Ugyancsak ezt az álláspontot osztja a téma nemzetközileg elismert kutatója, Jordan Maxwell történészprofesszor. Az ószövetségi iratokban azonban vannak ezzel ellentétes utalások. Így például a Makkabeusok II. könyve arról ír, hogy Jeremiás próféta még jóval a babiloni betörés előtt elrejtette a frigyládát.

Az úgynevezett Midrás-tradíció ugyancsak a láda elrejtésére utal, eszerint már negyven évvel a babiloni háború előtt Jósijáhú király parancsára a leviaták rejtették el a frigyládát.

A Salamon építtette első Templom relonstrukciója Fotó: forrás: Wikimedia Commons

A Midrás-tradíció igen érdekes nyom, mert többnek látszik egy puszta legendánál.

A skóciai St. Andrews Egyetem történészprofesszora, James Davila az ószövetségi iratok forráselemzésével és egy ősi, de 1648-ban nyomtatásban kiadott ritka héber szöveg analízisével arra a következtetésre jutott, hogy a ládát valóban a leviaták rejthették el még Jeruzsálem babiloni ostroma előtt.

Szintén rendkívül érdekes nyomra bukkantak a kutatók az 1947 -ben a Qumrán közeli barlangokban előkerült híres ókori holt-tengeri tekercsekben.

A holt-tengeri tekercsek a láda elrejtérésről írnak Fotó: Wikipedia

A réztekercseknek nevezett egyik irattöredék ugyanis szintén a „templom elrejtett kincseiről” beszél. Ám ezek a források sem utalnak arra, hogy konkrétan hol rejthették el az elveszett szent ereklyét, így a talány továbbra is talány marad.