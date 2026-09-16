Idegen technikai civilizációk nyomai lehetnek a Holdon – állítja egy új tanulmány

Apró, technológiai eredetű nyomok a csillagközi térből

A fejlett földönkívüli civilizációk nyomainak -az úgynevezett technoszignatúráknak- a kutatása eddig azokra a rádiójelekre összpontosított elsősorban, amelyek a lakottnak feltételezett exobolygókról vagy a hipotetikus megastruktúrákról – például a Dyson-gömbökről – érkezhetnek.

Egy idegen megstruktúra művészi ábrája Fotó: YouTube

A Dyson-gömb elméleti fogalmát Freeman Dyson amerikai csillagász definiálta még 1960-ban. Dyson hipotézise szerint létezhetnek olyan magasan fejlett technológiai civilizációk, amelyek a központi csillaguk körül létesített gömbszerű szerkezet segítségével a csillag összes kisugárzott energiáját képesek felfogni, ami által hatalmas és szinte korlátlan mennyiségű energiára tesznek szert. Ha egy feltételezett idegen civilizáció energiagyűjtő héjat épít a központi csillaga köré, akkor az részben eltakarja a csillag fényét, ami kimutatható. Másrészt, mivel végső soron minden energia hővé alakul át, a hipotetikus Dyson-gömb infravörös sugárzást bocsát ki magából, ami földi műszerekkel is észlelhető. A SETI kutatási programjában a Dyson-gömbök nyomainak keresése is szerepel.

Ezek a jelek azonban kizárólag aktív idegen civilizációktól származhatnának, nem pedig olyanoktól, amelyek már jóval azelőtt kihaltak, hogy egyáltalán észlelhettük volna őket.

Az új tanulmány szerzői szerint egy földönkívüli civilizáció pusztulásakor a technológiájának a maradványai fennmaradhatnak és különböző okokból – akár megastruktúrák és kisebb űreszközök széthullása, akár a lakott exobolygókat érő hatalmas aszteroidabecsapódások révén - a világűrbe kerülhetnek.

A valószínűségszámítás szabályai szerint rengeteg idegen civilizáció létezhet az univerzumban Fotó: NASA/JPL-Caltech/MSSS

A kozmoszba jutott fémből vagy más mesterséges anyagból álló apró szemcséket az erős csillagszél kilökheti a saját csillagrendszerükből,

így azok idővel elérhetnek más rendszereket, benne a Naprendszert is.

A kutatócsoport számítógépes modellezéssel azt valószínűsítette, hogy a 3 mikrométeres, vagyis a méter hárommilliomod részének megfelelő, azaz egy hajszál vastagságának mintegy 3 százalékával azonos méretű technológiai eredetű részecskék képesek elhagyni a saját csillagrendszerüket, és akár egymilliárd évig is utazhatnak a csillagközi térben.