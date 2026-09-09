Hubble: bizarr, titokzatos alakzatot fedezett fel a Szaturnuszon az űrtávcső

A Szaturnusz gyűrűrendszere a Cassini-Huygens szonda felvételén Fotó: NASA

Ez a képződmény a déli pólus felett a Szaturnusz sűrű atmoszférájától függetlenül mozog

– jelentették be a kutatók a Science Advances szakfolyóirat szeptember 2-i számában közzétett tanulmányukban.

Nem sikerült kideríteni, hogy mikor keletkezhetett

„A mostani felfedezés arra utal, hogy a hatszög formájú légköri jelenség [az északi póluson] nem annyira rendkívüli, mint ahogyan azt korábban gondolták” – mondja Agustín Sánchez-Lavega bolygótudós, a bilbaói Baszkföldi Egyetem munkatársa, akit a Science News tudományos hírportál idéz.

A tízszögű képződmény először a tavaly ősszel készített Hubble felvételeken vált láthatóvá;

a csillagászok ezután felülvizsgálták a 2023-as megfigyeléseket, és megerősítették, hogy már akkor is látható volt, bár kevésbé élesen.

A déli pólus feletti tízszögletű képződmény intenzíven változik Fotó: A. Sánchez-Lavega/University of the Basque Country-EHU

Azt azonban lehetetlen megmondani, hogy mikor alakult ki a rejtélyes tízszögletű légköri formáció, mivel 2017, a Cassini-Huygens szonda megsemmisülése óta óta nem küldtek újabb űrszondát a Szaturnuszra, a bolygó déli pólusa pedig 2012-ben elfordult a Földtől, és csak 2023-ban vált ismét megfigyelhetővé.

Az eddig elvégzett viszonylag kis számú megfigyelés alapján a déli pólus tízszögletű képződménye sokkal intenzívebben változik,

mint az északi pólus „higgadt hatszögletű gázsugara – mondja Amy Simon, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának (Greenbelt, Maryland) bolygótudósa.

A Szaturnusz légkörében intenzív viharzónák észlelhetők Fotó: NASA/JPL-Caltech

Mindez arra készteti a tudósokat, hogy próbáljanak választ találni arra a kérdésre, hogy az újonnan azonosított képződmény vajon meddig maradhat fenn a gázóriáson – egy eredendően kaotikus világban.

A Naprendszer négy gázóriással, a Jupiterrel, a Szaturnusszal, az Uránusszal és a Neptunusszal rendelkezik. A Szaturnusz a Naptól számítva a hatodik bolygó és 120 536 kilométeres átmérőjével a Jupiter után a Naprendszer második legnagyobb bolygója, ami szabad szemmel is jól látható. A Szaturnusz legfőbb jellegzetessége, a jégből és törmelékből álló gyűrűrendszer azonban csak csillagászati távcsövekkel figyelhető meg. A gázóriás belső magja valószínűleg vas-nikkel összetételű, amit fémes hidrogén vesz körül, a bolygó külső takarója pedig vastag gázrétegből áll. A Szaturnusz halvány sárgás színezetét a légkörében lévő nagy mennyiségű ammónia-kristály okozza. A Naptól kerekítve 1,3 – 1,5 milliárd kilométeres távolságra keringő óriásbolygó a jelenlegi állapot szerint 82 holddal rendelkezik, amelyek közül a Titán a legnagyobb.

A kutatók azt remélik, hogy a déli pólus e szokatlanul viselkedő atmoszferikus képződménye még néhány évig fennmarad, lehetővé téve az alaposabb megfigyelését.