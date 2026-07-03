Univerzum: olyan fényt észleltek, aminek nem is szabadna léteznie

Az MXDFz4.4 galaxis mindössze 1,4 milliárd évvel az ősrobbanás után létezett, és valószínűleg segített utat nyitni a fotoncsatornák számára az egész Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI / Live Science

„Ami igazán különleges ebben a galaxisban az az, hogy a fénye áthalad az intergalaktikus közeg [a galaxisok közötti ionizált plazma] nagy részén” -fűzi hozzá a kutató. Mivel az MXDFz4.4 egy nagyon korai és éppen ezért rendkívül távoli galaxis, a fényének át kellett haladnia az intergalaktikus plazma legnagyobb részén.

Különleges ionizáló fényt bocsát ki magából az ősi galaxis

Az MXDFz4.4 galaxist a mérete és a csillagkeletkezési sebessége teszi különösen szokatlanná. A galaxis területe nagyjából 100-szor kisebb mint a Tejútrendszeré, mégis körülbelül tízszer gyorsabban alakulnak ki benne a csillagok mint a mi galaxisunkban, így nagyszámú fiatal és hatalmas csillag tömörül össze egy viszonylag kis kompakt térben.

A Tejútrendszer felülnézeti képe,a Nap helyével a galaxisban Fotó: NASA / Wikimedia Commons

Galaxisunk, a Tejútrendszer átmérője 30 kiloparszek, vagyis kereken 97 800 fényév. A Sbc típusú küllős spirálgalaxisok osztályába tartozó Tejútrendszer a becslések szerint legkevesebb 100 milliárd, de legfeljebb 400 milliárd csillagból áll. A Tejútrendszer legnagyobb vastagsága – ami a galaxisunk központjában mérhető - 5 kiloparszek, azaz 16 300 fényév.

Ilias Goovaerts szerint e sajátos zsúfoltság okozza azt a hatást, ami segít kialakítani azokat a galaxisból származó tiszta csatornákat a környező gázban, amely lehetővé teszi az ionizáló fény távozását mind az MXDFz4.4 galaxisból, mind pedig a galaxisok közötti ionizált plazmától zavaros téren át.

A tudóscsoport becslése szerint a galaxis ionizáló fényének a fele vagy akár az egésze is elszökik valahol.

A múlt év októberében tett felfedezés külön érdekessége, hogy az többé kevésbbé véletlenszerűen történt.