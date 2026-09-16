Öt elfelejtett dráma, amit mindenképpen látni kell – Az ígéret megszállottja + videó

A film zenéje

A film zenéjét Hans Zimmer és Klaus Badelt szerezte. A két komponista közös munkája visszafogott, sötét és nyugtalanító zenei világot teremt, amely jól illeszkedik a történet fokozatosan egyre nyomasztóbb hangulatához. A filmben nemcsak az eredeti filmzene kap szerepet. Több ismert dal is megszólal, köztük Steve Earle, Metallica és Kenny Rogers felvételei, valamint David Baerwald Why? című száma.

Jerry Black karaktere nem igényelt látványos színészi gesztusokat - Fotó: Mafab.hu

A film egyik emlékezetes zenei pillanata az afrikai Marrabenta Star de Moçambique Nwahulwana című dala. A zene itt nem egyszerű háttérfestés: sokszor éppen a visszafogottságával erősíti azt az érzést, hogy Jerry egyre inkább elszigetelődik a külvilágtól.

A történet

Jerry Black nevadai rendőr éppen nyugdíjba készül, amikor egy nyolcéves kislány holttestére bukkannak a hegyekben. Jerry még egyszer bekapcsolódik a nyomozásba, és megígéri az áldozat édesanyjának, hogy megtalálja a gyilkost. A rendőrség hamar lezárja az ügyet, amikor egy értelmileg sérült férfi beismerő vallomást tesz. Jerry azonban nem hisz abban, hogy valóban ő követte el a gyilkosságot. Nyugdíjasként saját szakállára folytatja a nyomozást. Ahogy telik az idő, az ügy egyre inkább átveszi az élete felett az irányítást. Jerry már nem egyszerűen igazságot akar szolgáltatni: képtelen szabadulni attól a gondolattól, hogy neki kell megtalálnia az igazi gyilkost. És éppen ettől válik a film igazán nyugtalanítóvá.