Rendkívüli

Cannes-i lakás, százmilliós befektetések: jelentős vagyonokról vallottak a Tisza államtitkárai

Rendkívüli

Új albummal érkezik Ákos

Öt elfelejtett dráma, amit mindenképpen látni kell – Az ígéret megszállottja + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy rendőr, egy megoldatlan gyilkosság és egy ígéret, ami mindent megváltoztat.

Csépányi Balázs
2026. 09. 16. 18:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ígéret megszállottja – amikor a nyomozás személyes drámává válik

Az ígéret megszállottja (The Pledge) 2001-ben készült, és első pillantásra akár hagyományos bűnügyi filmnek is tűnhet. Van benne gyilkosság, nyomozás, gyanúsított és egy elszánt rendőr, ám Sean Penn rendezése hamar világossá teszi, hogy itt nem pusztán egy bűntény felderítése a tét.

Jack Nicholson, dráma, mozi, film, Sean Penn
A film egyik legnagyobb ereje természetesen Jack Nicholson - Fotó:Mafab.hu

A film sokkal inkább egy ember lelki széthullásának története. Egy nyugdíjba vonuló rendőr képtelen elfogadni, hogy egy kislány meggyilkolásának ügye lezáratlan maradjon. Amit kezdetben kötelességtudatnak és igazságérzetnek gondolunk, idővel megszállottsággá válik.

A film főszerepében Jack Nicholson látható, de a stáblista önmagában is figyelemre méltó: Patricia Clarkson, Benicio del Toro, Aaron Eckhart, Helen Mirren, Robin Wright, Vanessa Redgrave, Mickey Rourke, Sam Shepard és Harry Dean Stanton is feltűnik benne. A történet alapjául Friedrich Dürrenmatt 1958-as regénye, Az ígéret szolgált. 

Az alkotók

A filmet Sean Penn rendezte, aki színészként már világsztár volt, rendezőként azonban jóval kevésbé a közönségfilmes megoldásokat kereste. Az ígéret megszállottja előtt már elkészítette az Indián vér és a The Crossing Guard című filmeket is, vagyis rendezőként is régóta az összetett, sérült és nehéz sorsú karakterek érdekelték. Penn itt sem egy hagyományos krimit készített. 

Jack Nicholson, dráma, mozi, film, Sean Penn
A forgatás nagy része Kanadában zajlott  - Fotó: Mafab.hu

A nyomozás fokozatosan háttérbe szorul, és egyre inkább az válik fontossá, hogy mi történik Jerry Blackkel, aki egyetlen ügy köré építi fel az életét. A forgatókönyvet Jerzy Kromolowski és Mary Olson-Kromolowski jegyzi, a fényképezésért pedig az Oscar-díjas Chris Menges felelt. 

Jack Nicholson alakítása

A film egyik legnagyobb ereje természetesen Jack Nicholson. Jerry Black szerepében nem a megszokott, harsány Nicholson látható, hanem egy visszafogottabb, lassan széteső férfi. Jerry nyugdíjba készülő rendőr, aki egy kislány meggyilkolása után megígéri az áldozat édesanyjának, hogy megtalálja a tettest. Miközben a hivatalos nyomozás lezárul, ő nem tud továbblépni. Nicholson játékának éppen az a legérdekesebb része, ahogy a kezdetben magabiztos, tapasztalt rendőrből fokozatosan egy rögeszméi által irányított ember lesz. 

A film zenéje

A film zenéjét Hans Zimmer és Klaus Badelt szerezte. A két komponista közös munkája visszafogott, sötét és nyugtalanító zenei világot teremt, amely jól illeszkedik a történet fokozatosan egyre nyomasztóbb hangulatához. A filmben nemcsak az eredeti filmzene kap szerepet. Több ismert dal is megszólal, köztük Steve Earle, Metallica és Kenny Rogers felvételei, valamint David Baerwald Why? című száma. 

Jack Nicholson, dráma, mozi, film, Sean Penn
Jerry Black karaktere nem igényelt látványos színészi gesztusokat - Fotó: Mafab.hu

A film egyik emlékezetes zenei pillanata az afrikai Marrabenta Star de Moçambique Nwahulwana című dala. A zene itt nem egyszerű háttérfestés: sokszor éppen a visszafogottságával erősíti azt az érzést, hogy Jerry egyre inkább elszigetelődik a külvilágtól.

A történet

Jerry Black nevadai rendőr éppen nyugdíjba készül, amikor egy nyolcéves kislány holttestére bukkannak a hegyekben. Jerry még egyszer bekapcsolódik a nyomozásba, és megígéri az áldozat édesanyjának, hogy megtalálja a gyilkost. A rendőrség hamar lezárja az ügyet, amikor egy értelmileg sérült férfi beismerő vallomást tesz. Jerry azonban nem hisz abban, hogy valóban ő követte el a gyilkosságot. Nyugdíjasként saját szakállára folytatja a nyomozást. Ahogy telik az idő, az ügy egyre inkább átveszi az élete felett az irányítást. Jerry már nem egyszerűen igazságot akar szolgáltatni: képtelen szabadulni attól a gondolattól, hogy neki kell megtalálnia az igazi gyilkost. És éppen ettől válik a film igazán nyugtalanítóvá.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • Nem egy hagyományos krimi - A film elején még azt gondolhatjuk, hogy egy klasszikus rendőrségi történetet látunk. Sean Penn azonban fokozatosan eltolja a hangsúlyt a nyomozásról Jerry Black személyiségére. 
  • Friedrich Dürrenmatt történetéből készült - A film alapjául Dürrenmatt Az ígéret című regénye szolgált. A történet alapgondolata már az eredeti műben is az volt, hogy az igazság megszállott keresése milyen következményekkel járhat az emberre nézve.
  • Sean Penn és Jack Nicholson nem először dolgozott együtt - A két alkotó korábban már az 1995-ös The Crossing Guard című filmen is együtt dolgozott. Penn rendezőként különösen kedvelte az olyan történeteket, amelyekben a szereplők komoly lelki terheket cipelnek.
Jack Nicholson, dráma, mozi, film, Sean Penn
Az ígéret megszállottja nem akar mindenáron megfelelni a klasszikus krimik szabályainak - Fotó: Mafab.hu
  • A forgatás nagy része Kanadában zajlott - Bár a történet eleje Renóban játszódik, a film jelentős részét British Columbiában forgatták. Többek között Keremeos, Princeton, Hedley, Merritt és Lytton környéke szolgált helyszínül. A forgatás 2000 februárjától májusáig tartott.
  • Az évszakok is fontos szerepet kaptak - A forgatás 55 napos menetrendben zajlott, és a készítőknek a tavaszi, nyári és őszi időszakokat is meg kellett jeleníteniük. A természet változása így nem pusztán látványos háttér, hanem a történet időbeliségének része is lett.
  • A film nyitánya szándékosan félrevezető - A történet elején egy olyan képsorral találkozunk, amely előrevetít valamit Jerry későbbi állapotából. Ez csak később nyeri el igazán a jelentőségét. A film így már az első percekben jelzi, hogy itt nem pusztán egy gyilkosság felderítéséről lesz szó.
  • Nicholson szokatlanul visszafogott - A szerep egyik legnagyobb kihívása éppen az volt, hogy Jerry Black karaktere nem igényelt látványos színészi gesztusokat. Nicholson inkább apró változásokkal érzékelteti, hogyan lesz a rendőrből fokozatosan egyre megszállottabb ember. Ez a visszafogottság teszi igazán nyugtalanítóvá az alakítást.

Miért érdemes megnézni?

Mert Az ígéret megszállottja nem akar mindenáron megfelelni a klasszikus krimik szabályainak. Nem a látványos akciókra vagy az egymást követő fordulatokra épít, hanem arra, hogy egyetlen gondolat hogyan képes teljesen felemészteni egy embert. 

Jack Nicholson, dráma, mozi, film, Sean Penn
 A film lassan építkezik, de éppen ettől lesz egyre feszültebb- Fotó: Mafab.hu

Jack Nicholson egyik legérdekesebb, szokatlanul visszafogott alakítása mellett Sean Penn rendezése is figyelemre méltó. A film lassan építkezik, de éppen ettől lesz egyre feszültebb. A végére már nem is feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy ki a gyilkos, hanem az, hogy mi történt Jerry Blackkel az út során. Ez egy sötét, komor és helyenként kifejezetten nyugtalanító film, amely még jóval a stáblista után is gondolkodásra készteti a nézőt.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azoknak, akik szeretik a lassabb tempójú, lélektani drámákat, a komor krimiket és az olyan történeteket, amelyekben a szereplők belső konfliktusai legalább olyan fontosak, mint maga a cselekmény. Ajánlott azoknak is, akik kedvelik Jack Nicholson komolyabb szerepeit, Sean Penn rendezéseit, illetve azokat a filmeket, amelyek nem kínálnak egyszerű válaszokat. Aki viszont pörgős, fordulatos nyomozást és folyamatos akciót vár, annak érdemes tudnia: ez a film egészen másra épít. A feszültség lassan szivárog be a történetbe, és végül maga a megszállottság válik a legnagyobb veszéllyé.

Borítókép: A film alapjául Dürrenmatt, Az ígéret című regénye szolgált (Fotó: Best Hollywood)

 

add-square Filmkép

Az öt legjobb Kurt Russell-film – A dolog + videó

Filmkép 20 cikk chevron-right
jack nicholsonfilmfilmképsean pennaz ígéret megszállottja

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekschmidt mária

Messzire masíroztak

Pilhál György avatarja

Ne szépítsük, Tarr Zoltán lépése bűntény a nemzeti emlékezettel szemben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu