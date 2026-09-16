Öt elfelejtett dráma, amit mindenképpen látni kell – Az ígéret megszállottja + videó

Az ígéret megszállottja – amikor a nyomozás személyes drámává válik
Az ígéret megszállottja (The Pledge) 2001-ben készült, és első pillantásra akár hagyományos bűnügyi filmnek is tűnhet. Van benne gyilkosság, nyomozás, gyanúsított és egy elszánt rendőr, ám Sean Penn rendezése hamar világossá teszi, hogy itt nem pusztán egy bűntény felderítése a tét.
A film sokkal inkább egy ember lelki széthullásának története. Egy nyugdíjba vonuló rendőr képtelen elfogadni, hogy egy kislány meggyilkolásának ügye lezáratlan maradjon. Amit kezdetben kötelességtudatnak és igazságérzetnek gondolunk, idővel megszállottsággá válik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!