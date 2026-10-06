„Ügyes” álnéven figyelték meg Seszták Miklós ügyvédjét
Interjút adott hétfőn a Hír TV-nek a vesztegetéssel gyanúsított KDNP-s politikus, Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor. A védő az interjúban újra elmondta, nemcsak ügyfelét, hanem őt is megfigyelték. Szerinte mindez törvénytelen, ahogy az is, hogy Sesztákot azelőtt is figyelték, hogy felfüggesztették a mentelmi jogát.
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