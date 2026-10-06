Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke, Velkey György László. a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: Havran Zoltán)
Évente több mint negyedmilliárdba kerül Magyar Péter közösségimédia-csapata
A Miniszterelnökség állományában huszonegyen foglalkoznak videókészítéssel és a közösségi médiában közzétett tartalmakkal – derül ki a lapunk közérdekű adatigénylésre adott válaszból. A munkatársak havonta pedig több mint egy millió forintot keresnek fejenként a nyilvánosságra került adatok szerint.
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