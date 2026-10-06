Bakot lőttek? – Magyar Péter összehívja a Tisza elnökségét a luxusvadászatokra járó képviselője miatt
Kaprinyák Tibor az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának az alelnöke, azonban a tiszás politikusról kiderült, hogy luxusvadászatokra járt. Gajdos László szakminiszter kínos magyarázkodása után most – kissé megkésve – Magyar Péter reagált az ügyre.
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