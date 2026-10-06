Kiverte a biztosítékot Karácsonyék parkolási terve, jogi útra terelné az ügyet az V. kerület

Kiemelte: az új rendszer létrehozásával még hatékonyabbá, gyorsabbá és egyszerűbbé kívánják tenni az ellenőrzést. Úgy ítélte meg: az egységes rendszerrel a kerületek még jobban is járnak – amelyek feltehetőleg eddig is az utakra fordították a parkolási bevételeiket –, hiszen olcsóbb lesz az üzemeltetés, és ettől kezdve több forrás jut útfelújításra.