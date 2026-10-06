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Kiverte a biztosítékot Karácsonyék parkolási terve, jogi útra terelné az ügyet az V. kerület

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Jogi úton is fellépne az V. kerület a fővárosi parkolás tervezett átrendezése ellen, az ügyben több más érintett kerülettel is egyeztetnek – közölte Belváros-Lipótváros önkormányzata kedden az MTI megkeresésére.

Magyar Nemzet
2026. 10. 06. 16:57

Kiemelte: az új rendszer létrehozásával még hatékonyabbá, gyorsabbá és egyszerűbbé kívánják tenni az ellenőrzést. Úgy ítélte meg: az egységes rendszerrel a kerületek még jobban is járnak – amelyek feltehetőleg eddig is az utakra fordították a parkolási bevételeiket –, hiszen olcsóbb lesz az üzemeltetés, és ettől kezdve több forrás jut útfelújításra.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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