Hugo Descat nyolc, Nedim Remili hét góllal vette ki a részét a magyar bajnok győzelméből, Nielsen a második félidőben 29 százalékig feltornászta a védési hatékonyságát. Mindkét oldalon három magyar játékos volt bevethető, közülük csak a lengyel csapat irányítója, Fazekas Gergő dobott gólt, egyet.

Xavi Pascual váltása bejött

A második félidőben már zárkózott, de még nem vezetett a Veszprém, amikor Pesmalbek piros lapot kapott, Xavi Pascual, a magyar csapat vezetőedzője azonban utólag úgy látta, ez még jól is jöhetett a csapatának.

– A Plock remek első félidőt játszott, de a második játékrészben sikerült néhány dolgot rendeznünk. Hat a hat ellen nem működött a támadójátékunk, mert nagyon agresszívan védekeztek, ezért választottuk a hét a hat elleni játékot. A védekezésünk is sokkal jobb lett a szünet után, valószínűleg a piros lap is segített nekünk, hiszen középen Thiagus és Ligetvári elképesztő munkát végzett – értékelt Pascual.