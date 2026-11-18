Nehéz hetek előtt állnak a győri kézilabdadrukkerek - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A következő napokban az Esbjerg összeállítja a saját keretét a következő szezonra. Ám ez nem azt jelenti, hogy ész nélküli költekezésbe kezdenek. Ezzel kapcsolatban az elnök szavai figyelemreméltóak. „A Team Esbjergnél hosszú távú stratégiák mentén dolgozunk. Épp most volt igazgatósági ülésünk, ahol megállapodtunk abban, hogy ragaszkodunk a stratégiánkhoz.

Nem fogunk elhamarkodottan cselekedni,

pedig most tényleg rengeteg lehetőség van kiváló játékosok igazolására.”

A győri káosz fokozódik

A dán klubelnök kijózanító szavai után érdemes felidézni, hogy kedden a skandináv országban üzemelő TV2 forgatócsoportja Győrben járt, ahol a klub nem engedte be őket az Audi Arénába, mondván, nem kellene megzavarni a játékosok fejét. A dán tévések ennek ellenére interjút tudtak készíteni a csapat kapusával, Sandra Tofttal, aki arról számolt be, hogy teljes a bizonytalanság és senki sem tudja megmondani, mit hoz a jövő.