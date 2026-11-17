– Hihetetlenül szomorú vagyok amiatt, hogy nem itt fejezhetem be a pályafutásomat. Különösen azért, mert annyira jól érezzük magunkat itt, mind csapatként, mind családként. Ez nagyon szomorú, ugyanakkor valahol egy új ajtó is kinyílik előttünk – mondta a kapus.

Öt év után kell elhagynia az ETO-t az anyagi válság miatt?

Sandra Toft számára azért is különösen fájdalmas a kialakult helyzet, mert saját bevallása szerint a Győri Audi ETO volt az álomklubja.

– A Győr volt az álomklubom, amióta elkezdett érdekelni az európai kézilabda. Ez a hatalmas klub, a nagyszerű történelmével és a rengeteg trófeájával. Most már öt éve vagyok itt, és mind az öt évben elképesztően boldog voltam. Nagyon sajnálatos, hogy ilyen helyzetbe kerültünk – fogalmazott.

A kapus nyilatkozata újabb figyelmeztető jel a győriek számára. A klub ügyvezetője, Fata Edina korábban már elismerte, hogy a pénzügyi válság megoldásához egyes játékosok távozására is szükség lehet. A vezetőség a fizetések csökkentéséről is tárgyal, és amennyiben nem sikerül megállapodni a kézilabdázókkal, a csőd veszélye sem zárható ki.