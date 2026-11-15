Drámai bejelentés a csőd felé tántorgó győri női kézilabdaklub ügyvezetőjétől

Sorsdöntő időszak előtt a Győr

Fata Edina szerint most sorsdöntő időszak következik. December elején kezdődik a női kézilabda Európa-bajnokság, amely alatt a klubszezon szünetel. Ekkor lehet majd a játékosok ügynökeivel tárgyalásokat folytatni. Miután most már mindenki tudja, hogy milyen helyzetben van a Győr, elkezdődhet egyes játékosok alacsonyabb áron történő kivásárlása. Fata Edina erre azt mondta, hogy: „Nagy segítség lenne, hogyha pár játékos erre igent mondana.”

A klub két vezetője leszögezte: az októberi béreket rendben kifizették, azaz jelen pillanatban nincs tartozásuk a játékosok felé. Ha viszont ugyanezt a kérdést december közepén tennék fel, arra már nem lenne egyértelmű és hasonló a válasz.

A Győr ügyvezetője azt is elismerte, hogy jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy ők diktáljanak. Azokat a játékosokat, akiket el szeretnének vinni, el fogják engedni - ezt közölték Per Johansonnal, a csapat edzőjével is. Ennek ellenére abban bíznak, hogy Győrben olyan játékosállomány marad, amely versenyképes lesz a BL-sorozatban. „Ha úgy folynak a tárgyalások, ahogyan szeretnénk, és játékosokat is el tudunk adni, akkor majdnem végig tudjuk csinálni ezt a szezont. Ekkor még kellene az összköltségvetésünk mintegy 10-20 százaléka” - tette hozzá Fata Edina.