Rendkívüli

Drámai bejelentés a csőd felé tántorgó győri női kézilabdaklub ügyvezetőjétől

Drámai bejelentés a csőd felé tántorgó győri női kézilabdaklub ügyvezetőjétől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ha nem sikerül a játékosokkal megállapodni, végképp csődbe megy a Győri Audi ETO. Ezt a drámai mondatot a Sport TV Harmadik félidő című műsorában mondta el az ügyvezető Fata Edina.

Lantos Gábor
2026. 11. 15. 22:18
Drámai bejelentés a csőd felé tántorgó győri női kézilabdaklub ügyvezetőjétől
Óriási a baj Győrben és ezt most már Fata Edina is elismerte Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

Sorsdöntő időszak előtt a Győr

Fata Edina szerint most sorsdöntő időszak következik. December elején kezdődik a női kézilabda Európa-bajnokság, amely alatt a klubszezon szünetel. Ekkor lehet majd a játékosok ügynökeivel tárgyalásokat folytatni. Miután most már mindenki tudja, hogy milyen helyzetben van a Győr, elkezdődhet egyes játékosok alacsonyabb áron történő kivásárlása. Fata Edina erre azt mondta, hogy: „Nagy segítség lenne, hogyha pár játékos erre igent mondana.”

A klub két vezetője leszögezte: az októberi béreket rendben kifizették, azaz jelen pillanatban nincs tartozásuk a játékosok felé. Ha viszont ugyanezt a kérdést december közepén tennék fel, arra már nem lenne egyértelmű és hasonló a válasz.

A Győr ügyvezetője azt is elismerte, hogy jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy ők diktáljanak. Azokat a játékosokat, akiket el szeretnének vinni, el fogják engedni - ezt közölték Per Johansonnal, a csapat edzőjével is. Ennek ellenére abban bíznak, hogy Győrben olyan játékosállomány marad, amely versenyképes lesz a BL-sorozatban. „Ha úgy folynak a tárgyalások, ahogyan szeretnénk, és játékosokat is el tudunk adni, akkor majdnem végig tudjuk csinálni ezt a szezont. Ekkor még kellene az összköltségvetésünk mintegy 10-20 százaléka” - tette hozzá Fata Edina.

A helyzet tehát nagyon súlyos Győrben, de legalább mostanra eljutottunk oda, hogy a klub vezetői is képesek voltak beismerő vallomásra.

kézilabdacsődGyőri Audi ETO KCSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Egy hibátlan bejegyzés!

Bayer Zsolt avatarja

Azért a Facebookon sem mindenki hülye. Itt van például egy hibátlan, tökéletes eszmefuttatás…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu