Az SzPress Hírszolgálatnak adott akkori nyilatkozatában azt is elárulta, hogy tisztelegni szeretne Marian Cozma szobra előtt, és a tragédia után tíz évvel is könnyekig meghatódik, ha egykori barátjára gondol.

Romániába, éppen Marian Cozma nevelőegyesületébe igazolhat

Marian Cozma bukaresti születésű volt, és a Dinamo Bukarest játékosaként indult el a profi pályafutása. A román válogatott beállósa 2006-ban innen szerződött Veszprémbe, ahol hamar a szurkolók egyik kedvence lett, 2008-ban pedig KEK-et nyert a magyar csapattal. Pesic 2008-ban érkezett Veszprémbe.

Jövőre, 18 évvel a tragédia után, a horvát kapus a Dinamóba igazolhat, amely Romániában máig őrzi Marian Cozma emlékét.

A bukaresti együttes komolyan erősít a következő idényre: a GSP szerint Pesic mellett a 27 éves horvát válogatott átlövő, Tin Lucin is érkezik, a szerb Mijajlo Marsenics szerződtetését pedig már korábban bejelentették.