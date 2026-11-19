Magyar Péter emellett ismét a Tisza-kormány eredményeit sorolta, és a Fideszt támadta, ezután újabb ígéretek sorával folytatta a kormányzati „sikerek” méltatását. Kétszámjegyű béremelést helyezett kilátásba az egészségügyi szakdolgozóknak, a rendvédelmi dolgozóknak és a szociális munkásoknak, valamint több mint 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrást emlegetett. A kormányfő a sürgősségi fogamzásgátló tabletta vénykötelességének eltörlését és a nőket védő jogszabálycsomagot is belengette. A hosszas eredménybeszámoló közben a 2027-es költségvetés elfogadását is fontos feladatnak nevezte – annak ellenére, hogy a háromnapos parlamenti vitán egyetlen percre sem jelent meg.

Számok és adatok a semmiről

Bujdosó Andrea frakcióvezető felszólalását ugyancsak önfényezés jellemezte: hosszan sorolta a Tisza-frakció parlamenti teljesítményét, a 45 ülésnapot, a 102 elfogadott törvényt és határozatot, valamint a mintegy négyezer felszólalást. Külön hangsúlyozta, hogy az ellenzéknek is bőséges lehetőséget biztosítanak a megszólalásra. A frakcióvezető a közpénzek védelmét nevezte egyik legfontosabb feladatuknak, miközben a képviselői juttatások csökkentését is történelmi eredményként méltatta. A sajtótájékoztatón így egyelőre a kormány és a frakció saját teljesítményének dicsérete kapta a főszerepet.

A vasúti közlekedés helyzetére is kitértek a sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök elismerte, hogy Magyarország még messze van attól, hogy a vasút gyors, kiszámítható és kényelmes közlekedési mód legyen,

ugyanakkor Vitézy Dávid munkáját dicsérte, és új szerelvények, mozdonyok beszerzését helyezte kilátásba. A konkrét javulásra azonban egyelőre várniuk kell az utasoknak.