Míg Wattimena Wolverhamptonban készülhet a folytatásra, Littlert legközelebb a londoni világbajnokságon láthatjuk, ahol a hagyományok alapján címvédőként már a december 11-i nyitónapon tábla elé lép.
Míg Wattimena Wolverhamptonban készülhet a folytatásra, Littlert legközelebb a londoni világbajnokságon láthatjuk, ahol a hagyományok alapján címvédőként már a december 11-i nyitónapon tábla elé lép.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.