Luke Littler óriási pofont kapott: a világbajnokot ifjúsági versenyen győzték le
Nagy meglepetésre nem jutott be az ifjúsági darts-világbajnokság döntőjébe Luke Littler. A mindössze 19 éves angol ugyan életkora alapján még indulhat a korosztályos vb-n, közben azonban már a felnőttek világelsője és kétszeres világbajnoka – ehhez képest az ifi vb-n az elődöntőben búcsúzott. Littler a vereség után maga is megszólalt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en