Borzalmas körülmények várják a Forma-1-es pilótákat Szingapúrban

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Az Indonéziában folyamatosan tomboló hatalmas erdőtüzek Szingapúrban is éreztetik hatásukat. Szingapúr jelenleg a világ egyik legnagyobb környezettszennyezését szenvedi el, a levegő minősége borzalmas, a sűrű füstköd miatt látni is alig lehet. Ennek ellenére -egyelőre – nem merült fel a hétvégi Forma-1-es verseny elhalasztása vagy törlése.

Lantos Gábor
2026. 10. 06. 18:32
Nem lesz egyszerű a pilóták dolga az idei szingapúri Forma-1-es versenyen Fotó: MLADEN ANTONOV Forrás: AFP
A helicopter operated by Indonesia's National Disaster Management Agency conducts a water bombing at Sungai Rambutan Regency in Ogan Ilir, South Sumatera, Indonesia, on September 12, 2026. El Nino conditions are helping to fuel wildfires across Indonesia, leaving some 113,336 people with respiratory illnesses according to the country's health officials. High-intensity wildfires on Indonesia's Borneo and Sumatra islands are worsening air quality and affecting neighbouring countries in South East Asia, including Malaysia, Singapore and the Philippines. (Photo by Muhammad Fajri/NurPhoto) (Photo by Muhammad Fajri / NurPhoto via AFP)
Helikopterrel próbálják oltani az indonéz erdőtüzeket - Fotó: MUHAMMAD FAJRI / NurPhoto

Ugyanakkor az FIA közölte, hogy nincsenek aggályaik.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjnak semmilyen kockázata nincs, és a körülmények nem adnak okot az aggodalomra.

 Az Audi, amely első Szingapúri Nagydíján indul, azt mondta, hogy pilótáikat arra képezték ki, hogy megbirkózzanak a különféle körülményekkel, beleértve a „változó levegőminőségi szinteket”.

A versenypályát várhatóan megtöltő több százezer néző számára azonban az egészségügyi következmények teljesen mások lehetnek. A szurkolók több órán át ülhetnek a lelátón a szabad ég alatt. Ez pedig a jelen helyzetben nagyon kockázatos lehet.

 

Forma-1SzingapúrForma-1 Szingapúri NagydíjSzóljon hozzá!

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