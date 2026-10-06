Borzalmas körülmények várják a Forma-1-es pilótákat Szingapúrban

Helikopterrel próbálják oltani az indonéz erdőtüzeket - Fotó: MUHAMMAD FAJRI / NurPhoto

Ugyanakkor az FIA közölte, hogy nincsenek aggályaik.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjnak semmilyen kockázata nincs, és a körülmények nem adnak okot az aggodalomra.

Az Audi, amely első Szingapúri Nagydíján indul, azt mondta, hogy pilótáikat arra képezték ki, hogy megbirkózzanak a különféle körülményekkel, beleértve a „változó levegőminőségi szinteket”.

A versenypályát várhatóan megtöltő több százezer néző számára azonban az egészségügyi következmények teljesen mások lehetnek. A szurkolók több órán át ülhetnek a lelátón a szabad ég alatt. Ez pedig a jelen helyzetben nagyon kockázatos lehet.