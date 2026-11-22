Enyhülhetnek a dugók a horvát autópályákon - nagy változás jön tavasztól
Mintegy 8,8 millió eurót fordítanának a horvát autópályák fizetőállomásainak átalakítására a jövő márciusra tervezett elektronikus útdíjrendszer bevezetése előtt. Az új forgalmi rendben zöld sávokat jelölnek ki a már regisztrált járműveknek, sárgákat pedig azoknak, amelyeknek még el kell végezniük a regisztrációt - írta vasárnap a Vecernji List című horvát napilap.
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