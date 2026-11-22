Waltz szerint Ukrajna és Oroszország kifárasztotta egymást, és nem valószínű, hogy a két ország képes lesz fenntartani a harcok jelenlegi szintjét. „Ez egy szörnyű háború, és az elnök továbbra is eltökélt abban, hogy találjon valamilyen megállapodást, amely véget vet neki, mert egyik fél sem tudja fenntartani ezt a felőrlő háborút” – mondta Waltz. Szerinte azt „katonai úton nem lehet megnyerni. Diplomáciai úton kell véget vetni neki.”
A Kreml fenntarthatatlan, második világháborús méreteket öltő veszteségekkel néz szembe az amerikai ENSZ-nagykövet szerint
Vlagyimir Putyin orosz elnök kimerült. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete komoly orosz harctéri veszteségekről számolt be.
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