Waltz szerint Ukrajna és Oroszország kifárasztotta egymást, és nem valószínű, hogy a két ország képes lesz fenntartani a harcok jelenlegi szintjét. „Ez egy szörnyű háború, és az elnök továbbra is eltökélt abban, hogy találjon valamilyen megállapodást, amely véget vet neki, mert egyik fél sem tudja fenntartani ezt a felőrlő háborút” – mondta Waltz. Szerinte azt „katonai úton nem lehet megnyerni. Diplomáciai úton kell véget vetni neki.”