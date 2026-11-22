Van Veen, Price és Doets is elődöntős

Michael van Gerwen a győzelmének köszönhetően hétfőtől legalább nyolcadik lesz a világranglistán, de akár az ötödik pozícióba is felléphet, ha megnyeri a viadalt. Tom Sykes még nála is többet javított, őt a 72. helyen jegyzik majd.

A 2019 óta először elődöntős Van Gerwen következő ellenfele honfitársa, a januárban vb-finalista Gian van Veen lesz, a rangsor második helyére lépett holland szombaton Nathan Aspinallt búcsúztatta.

A másik ágon is versenyben van még egy holland, a karrierje eddigi legjobb major versenyét teljesítő Kevin Doets vasárnap délután a walesi világbajnok, Gerwyn Price ellen lép színpadra – a Van Gerwenhez hasonlóan háromszoros tornagyőztes Price két mérkőzésnyílról fordította meg a pénteki negyeddöntőjét.

Grand Slam of Darts, negyeddöntők: