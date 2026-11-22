Van Veen, Price és Doets is elődöntős
Michael van Gerwen a győzelmének köszönhetően hétfőtől legalább nyolcadik lesz a világranglistán, de akár az ötödik pozícióba is felléphet, ha megnyeri a viadalt. Tom Sykes még nála is többet javított, őt a 72. helyen jegyzik majd.
A 2019 óta először elődöntős Van Gerwen következő ellenfele honfitársa, a januárban vb-finalista Gian van Veen lesz, a rangsor második helyére lépett holland szombaton Nathan Aspinallt búcsúztatta.
A másik ágon is versenyben van még egy holland, a karrierje eddigi legjobb major versenyét teljesítő Kevin Doets vasárnap délután a walesi világbajnok, Gerwyn Price ellen lép színpadra – a Van Gerwenhez hasonlóan háromszoros tornagyőztes Price két mérkőzésnyílról fordította meg a pénteki negyeddöntőjét.
Grand Slam of Darts, negyeddöntők:
- Michael van Gerwen (holland, 10. kiemelt, 105,84-es körátlag)–Tom Sykes (angol, 101,50) 16-11
- Gian van Veen (holland, 3., 95,17)–Nathan Aspinall (angol, 11., 95,54) 16-14
- Kevin Doets (holland, 104,11)–Jermaine Wattimena (holland, 16., 98,69) 16-7
- Gerwyn Price (walesi, 4., 97,94)–Niko Springer (német, 97,72) 16-15