Az ügy kapcsán elsőként emailben kerestük meg a Tisza-frakciót, lapunk kérdéseire ugyanakkor nem válaszoltak. Nem sokkal később viszont sikerült elérnünk a frakció sajtófőnökét, aki elárulta, nincs a Tisza-frakción belül szabályozás a fogadóórákra vonatkozóan.
Pont azokat hagyja cserben, akiktől felhatalmazást kapott Magyar Péter
Miközben a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőinek többsége fogadóórákon találkozik a választókkal, Magyar Péternek nincs ideje, így cserben hagyja a választóit.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)
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