Az ügy kapcsán elsőként emailben kerestük meg a Tisza-frakciót, lapunk kérdéseire ugyanakkor nem válaszoltak. Nem sokkal később viszont sikerült elérnünk a frakció sajtófőnökét, aki elárulta, nincs a Tisza-frakción belül szabályozás a fogadóórákra vonatkozóan.