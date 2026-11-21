A válaszból kiderült az is, hogy a véleményezéshez kérdőíveket, szavazólapokat vagy elektronikus felületeket nem adtak az érintetteknek.

Nem adtak tájékoztatást az értékelési szempontrendszer, súlyozás, összevetés eredményéről sem, mert annak közzététele is veszélyeztethetné a jövőbeni pályázati eljárások megfelelő lefolytatását.

Már három új vezető távozott

Megírtuk, hiába hirdetett sikeres pályázati eljárást Lannert Judit, már közvetlenül a kinevezések után sorra jelentkeznek a problémák a tankerületi központok élére kiválasztott vezetőknél.

Három igazgató is visszalépett, miközben több kinevezés politikai vitákat váltott ki, és továbbra sem világos, milyen szempontok alapján születtek a döntések.

A karcagi tankerület élére ráadásul olyan személy került, aki korábban a Tisza Párt kampányában is aktív szerepet vállalt.