Tisza-közeli szereplők kerültek több tankerület élére

A visszalépések mellett a kinevezések személyi összetétele is kérdéseket vetett fel. A Reakció több olyan új tankerületi vezető esetében is Tisza-közeli politikai kötődésekről számolt be, akik korábban aktívan részt vettek a párt kampányában.

A Gyulai Tankerületi Központ élére Gyarmathy Zsolt került, akit a Reakció beszámolója a helyi Tisza-sziget ismert aktivistájaként azonosított. A kinevezés azért is váltott ki vitát, mert a lap értesülései szerint a nevelőtestületek elsöprő többsége nem őt támogatta. A gyulai polgármester tiltakozott az eljárás ellen, miközben Ráki Zsolt tiszás képviselő nyilvánosan gratulált az új igazgatónak. Hasonló körülmények között került a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ élére Vereckei Zoltán is. A Reakció beszámolója szerint korábban rendszeresen részt vett a Tisza Párt kampányeseményein, többek között a helyi Tündérrózsa Tisza-sziget rendezvényein is.

A legfrissebb ügy a Karcagi Tankerületi Központ vezetőjének kinevezése. Gyuricskóné Horváth Ágnes korábban Mezőtúron önkormányzati képviselőként dolgozott, és egy frakcióban ült Farkas Csongorral, a térség tiszás politikusával.

A Reakció szerint a kampányban is aktív szerepet vállalt, több nyilvános bejegyzésben támogatta Farkas Csongort, aki a kinevezése után az elsők között gratulált neki.

A három eset közös vonása, hogy a kinevezettek korábban valamilyen formában kapcsolatba kerültek a Tisza Párt politikai közösségével. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy a kinevezések politikai alapon születtek, ugyanakkor különösen érdekes, miután Lannert Judit éppen a politikai szempontok háttérbe szorítását ígérte.

Továbbra is kérdéses az átláthatóság

A tankerületi igazgatók kiválasztásának átláthatóságával kapcsolatban a Magyar Nemzet már korábban is kérdéseket fogalmazott meg. Lapunk októberben közérdekű adatigényléssel fordult az illetékes minisztériumhoz, hogy megtudja, pontosan milyen szabályok, szempontok és eljárások alapján választják ki a tankerületi központok vezetőit.