Titkolja a Tisza-kormány, hogyan választják ki a tankerületi igazgatókat

Továbbra sem tudni, hogyan születnek a döntések

Mindezekre azonban egyelőre nincs válasz. A Magyar Nemzet adatigénylésére a törvényes határidő lejártáig semmilyen érdemi reakció nem érkezett. Mindez azért különösen érdekes, mert a Tisza politikájának egyik visszatérő ígérete éppen az volt, hogy kormányra kerülése esetén növeli az állam működésének átláthatóságát, és a közpénzek, illetve a közfeladatot ellátó szervek működése tekintetében szélesebb körű nyilvánosságot biztosít.

Ehhez képest egy olyan alapvető közérdekű kérdésben maradt adós a válasszal a kormányzat, amely több százezer diák, pedagógus és család életét érintő köznevelési rendszer vezetőinek kiválasztására vonatkozik.

A Magyar Nemzet természetesen nem kívánja annyiban hagyni az ügyet. Lapunk bírósághoz fordul, hogy a közérdekű adatok megismerését kikényszerítse, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljanak a tankerületi igazgatók kiválasztásának szabályai és dokumentumai.