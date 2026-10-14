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Titkolja a Tisza-kormány, hogyan választják ki a tankerületi igazgatókat

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Hiába kérte lapunk a tankerületi igazgatók kinevezésének és kiválasztásának részleteit, a törvényes határidő lejártáig semmilyen választ nem kapott a minisztériumtól. Így továbbra sem tudni, pontosan milyen szempontok alapján választják ki az ország egyik legfontosabb köznevelési intézményrendszerének vezetőit.

Gábor Márton
2026. 10. 14. 11:22
Fotó: Hatlaczki Balázs

Továbbra sem tudni, hogyan születnek a döntések

Mindezekre azonban egyelőre nincs válasz. A Magyar Nemzet adatigénylésére a törvényes határidő lejártáig semmilyen érdemi reakció nem érkezett. Mindez azért különösen érdekes, mert a Tisza politikájának egyik visszatérő ígérete éppen az volt, hogy kormányra kerülése esetén növeli az állam működésének átláthatóságát, és a közpénzek, illetve a közfeladatot ellátó szervek működése tekintetében szélesebb körű nyilvánosságot biztosít.

Ehhez képest egy olyan alapvető közérdekű kérdésben maradt adós a válasszal a kormányzat, amely több százezer diák, pedagógus és család életét érintő köznevelési rendszer vezetőinek kiválasztására vonatkozik.

A Magyar Nemzet természetesen nem kívánja annyiban hagyni az ügyet. Lapunk bírósághoz fordul, hogy a közérdekű adatok megismerését kikényszerítse, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljanak a tankerületi igazgatók kiválasztásának szabályai és dokumentumai.

Borítókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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