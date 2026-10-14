Amint a lapunk beszámolt, Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője emelt hangon támadta az ellenzéket, és a fideszes képviselőket, valamint Orbán Viktort okolta az ország állapotáért a hétfői parlamenti ülésen. Apáti István a hatalmi fölényből származó retorikának a nemzetközi tárgyalóasztalokat javasolta megfelelő helyszínnek, Szűcs Gábor pedig a kormánypárt be nem váltott ígéreteit kérte számon. Lamperth Mónika volt szocialista miniszter viszont elsimerőleg reagált Bujdosó parlamenti produkciójára.
Pócs János visszavágott a tiszás parasztozásra: A földművesektől kérjenek bocsánatot! + videó
A mindennapi kenyeret megtermelő embereket alázták meg a parlamenti parasztozással – szögezte le válaszában Pócs János. A fideszes képviselő arra reagált, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetőjének felszólalása közben Kovács Petra tiszás képviselő „parasztnak” nevezte az ellenzékieket. A végén hozzátette, hogy a Magyar Péter által emlegetett drog- és alkoholtesztre bármikor kész elmenni, ha a miniszterelnök is vele tart.
Bocsánatot kért a parasztozó képviselő és elismerte, hogy méltatlanul viselkedett
Elnézést kért Kovács Petra Judit, miután a keddi parlamenti vita hevében a „paraszt” szót kiáltotta az ellenzéki képviselők felé. A Tisza politikusa ugyanakkor az ellenzék magatartásával magyarázta indulatos megnyilvánulását.
– Nehéz nyugodtnak maradni itt a vita hevében, mikor az ellenzéki képviselők minden olyan intézkedésünkön nevetnek, gúnyolódnak, amiknek tulajdonképpen ők voltak az okozói
– fogalmazott. A felszólalásáról a Facebookra feltöltött videóban elmondta, hogy a vita hevében meggondolatlan szavak csúszhatnak ki az ember száján, amelyeket később megbán. Hozzátette, vele is ez történt, és különösen nehéznek tartja az önuralmat, amikor frakcióvezetőjét, Bujdosó Andreát sértegetik. Kovács Petra Judit elismerte, hogy az Országgyűléshez méltatlanul viselkedett, ezért minden magyar állampolgártól elnézést kért.
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