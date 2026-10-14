Pócs János visszavágott a tiszás parasztozásra: A földművesektől kérjenek bocsánatot! + videó

Bocsánatot kért a parasztozó képviselő és elismerte, hogy méltatlanul viselkedett

Elnézést kért Kovács Petra Judit, miután a keddi parlamenti vita hevében a „paraszt” szót kiáltotta az ellenzéki képviselők felé. A Tisza politikusa ugyanakkor az ellenzék magatartásával magyarázta indulatos megnyilvánulását.

– Nehéz nyugodtnak maradni itt a vita hevében, mikor az ellenzéki képviselők minden olyan intézkedésünkön nevetnek, gúnyolódnak, amiknek tulajdonképpen ők voltak az okozói

– fogalmazott. A felszólalásáról a Facebookra feltöltött videóban elmondta, hogy a vita hevében meggondolatlan szavak csúszhatnak ki az ember száján, amelyeket később megbán. Hozzátette, vele is ez történt, és különösen nehéznek tartja az önuralmat, amikor frakcióvezetőjét, Bujdosó Andreát sértegetik. Kovács Petra Judit elismerte, hogy az Országgyűléshez méltatlanul viselkedett, ezért minden magyar állampolgártól elnézést kért.