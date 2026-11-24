Hermann Tertsch patrióta európai parlamenti képviselő szerint már maga a vita címe is egy vicc., mert Magyarországon éppen egy politikai bosszúhadjárat folyik, ahol Magyar Péter tulajdonképpen egy báb. Szerinte világosan látszik, hogy mindenki, aki nem tetszik a mostani kormánynak, azt kiiktatják.

Brutális az egész, Magyar Péter különböző bűncselekményeket talál ki, aztán a propagandáján keresztül besározza az ellenfeleit. Ez egy antidemokratikus, barbár viselkedés

– fogalmazott Tertsch. Harald Vilimsky osztrák patrióta képviselő pedig azt mondta, az Európai Unió tulajdonképpen egy párhuzamos világegyetem, ahol a homokba dugják a fejüket. Az EU-nak joga van kivizsgálni a korrupciót, de hogy rögtön azt mondani megtalált pénzekről, hogy az Orbán Viktor egyik korábbi miniszterének tulajdona, mindenféle vizsgálat nélkül, az túlmegy minden határon. Vilismsky azt is megjegyezte, hogy Brüsszelben arról sem beszélnek, hogy mit csinált a Soros-birodalom a millióival Magyarországon.

A jóisten óvja meg a magyarokat

– zárta felszólalását a patrióta képviselő.