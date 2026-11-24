A lapnak nyilatkozó egyik képviselő szerint súlyos bizalmi problémát jelez, ha a frakcióvezető eleve azt feltételezi a képviselőkről, hogy a korábbi helyi hatalmi struktúrákat akarják újraépíteni. A beszámoló alapján Bujdosó álláspontja végül háttérbe szorult, ebben pedig Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzáállása is szerepet játszhatott.

Ruff ugyanis a beszámolók szerint rendszeresen tartja a kapcsolatot a képviselőkkel, és a frakció tagjai számára is könnyen elérhető. A Miniszterelnökségnek így jelentős befolyása lehet a képviselőcsoport belső működésére.

Már a parlamenti szavazásoknál is megmutatkoztak a szervezeti hiányosságok

A frakció működési problémáira a Médiatanács tagjainak megválasztása is rávilágított. A 444 felidézi: szeptember 22-én a Tisza képviselői nem egységesen szavaztak a Fidesz–KDNP jelöltjeiről, miután Magyar Péter csak néhány perccel a voksolás előtt jelezte, hogy nem támogatja a korábbi kormánypártok jelöltjeit.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a tiszás képviselők korábban a parlament művelődési bizottságában támogatták a jelölteket. A frakcióvezetés ezért a Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül próbálta tájékoztatni a képviselőket a megváltozott álláspontról, ám az üzenet nem mindenkihez jutott el időben.

Pindroch Ferenc jelölésére végül 78 igen, 84 nem és 18 tartózkodó szavazat érkezett, míg Szabó László jelölését 72 igen, 95 nem és 16 tartózkodó vokssal utasították el.

A történteket az egyik forrás egyszerűen kezdő bakinak nevezte. A frakció az esetből állítólag tanult, azóta a bizottságoknak a személyi döntések előtt részletesebben tájékoztatniuk kell a képviselőcsoportot.