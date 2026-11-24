Általános vita lesz az Európai Választási Okmány módosításáról szóló tanácsi határozat kihirdetéséről, miszerint az Európai Parlament (EP) várandós vagy gyermekágyas képviselője másik, meghatalmazott EP-képviselő útján is szavazhat. Az indoklás szerint a módosításra az anyák politikában való részvételének elősegítése céljából van szükség.

Tárgyalják a képviselők a Magyarország 2025-ös központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtását. A zárszámadás szerint sem a 2025-re tervezett gazdasági növekedés, sem az infláció, sem pedig a hiánycél nem teljesült.

Megvitatják a tiszás képviselők által benyújtott Működő és Emberséges Magyarország Intézetről szóló törvényjavaslatot, amely szerint az intézet feladata, hogy erősítse a társadalmi részvételi folyamatokat, támogassa a közpolitikai innovációt, hozzájáruljon a közfeladatot ellátó szervek és intézmények működésének fejlesztéséhez, előmozdítsa a közjó szolgálatát és a társadalmi együttműködés kultúráját, továbbá erősítse a magyar társadalomban az aktív demokratikus részvétel igényét.

Hatszázharminchatmillió forintban határozná meg a sajtóalap költségvetését a NMHH 2026-os egységes költségvetéséről szóló, szinten napirendre kerülő törvény módosítása. A sajtóalap – amely a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap megszüntetése után jött létre – egy elkülönített pénzalap, amelynek célja a független sajtó, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati célú műsorszámok és az etikus újságírás támogatása, kezelője a médiatanács.

Megvitatják az NMHH 2027-es egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot is, amely alapján a jövőre a hatóság több mint hatvanmilliárd forintos bevételre számít, kiadásai pedig meghaladják az ötvenmilliárdot. A médiatanács jövőre egymilliárd, a sajtóalap több mint 4,6 milliárd forintból gazdálkodhat.