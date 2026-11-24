– Az előző kormány jóvoltából áldásos állapotban éltünk, és most biztosan nehezebb idők jönnek ránk, de amíg bírom, nem fogom hagyni veszni ezt az egészet – szögezte le. – A 150 millióból tudunk valamit csinálni, de nem sokat. Saját forrásból fedezem a hiányt, és ezt szívesen is teszem, de nem lehet tőlem elvárni, hogy mindent kifizessek. Az eddigi három hónap saját finanszírozást meg tudjuk emelni ötre, de az év felénél többet semmiképp nem tudunk vállalni. Ez csak úgy működik, ha együtt csináljuk.

Több mint kétezer gyerek, 21 alközpont és magyar edzők

A Topolya akadémiai hálózatában kétezernél is több gyermek sportol 21 alközpontban, köztük Tóthfaluban, Magyarcsernyén, Muzslyán, Temerinben és Bácskossuthfalván. A 14 év alattiak mintegy 70 százaléka magyar. Idősebb korban ez az arány megfordulhat a szerbek javára, mert a határ közelsége miatt sok vajdasági magyar fiatal Szegeden tanul tovább, a legtehetségesebbek pedig magyarországi klubokhoz kerülnek át.

Zsemberi János szerint a budapesti találkozón több olyan tényt is ismertettek, amelyekről az addig sokszor csak a kritikus hangokkal találkozó új sportvezetés nem tudott. Elárulta, hogy az U6-tól az U19-es korosztályig kizárólag magyar edzők dolgoznak, és az akadémia 75 alkalmazottjából 73 magyar. A hálózat fenntartása így nemcsak a gyerekeket és családjaikat, hanem a vajdasági magyar szakemberek megélhetését is érinti.

A Topolya SC stadionavatója Fotó: Dexon Dee

– Nemcsak játékosokat, hanem edzőket is nevelünk, sportmunkásoknak adunk megélhetést. A Topolya zászlóvivője a vajdasági magyar sportnak, és jó reklámja a szerbiai magyaroknak, akik ha kapnak egy kis segítséget, meg tudják mutatni, hogy sokat érnek. Magyar közösséget építünk, ami messzemenően túlmutat a futballon – fogalmazott Zsemberi.