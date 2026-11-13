„Felrobbantja a költségvetésünket a tao megszűnése” – a Csíkszereda elnöke 5500 gyerekért aggódik

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Jelentősen csökkenő magyarországi támogatásokról és a határon túli magyar futballakadémiák nehéz helyzetéről beszélt lapunknak Szondy Zoltán. Az FK Csíkszereda elnöke elismerte, hogy a tao megszüntetése miatt is komoly nehézségekkel néznek szembe, de a csőd veszélyét határozottan cáfolta. Elárulta, mit közölt velük az új magyar sportvezetés, és hangsúlyozta, hogy több ezer erdélyi magyar gyermek sportolása válhat bizonytalanná.

Szalay Attila
2026. 11. 13. 4:40
Csíkszeredán kötelező a magyar nyelv az akadémián
Csíkszeredán kötelező a magyar nyelv az akadémián Forrás: Facebook/FK Csíkszereda

– Ebből az 1,2 milliárdból kétszázmilliót például egyből továbbadtunk Marosvásárhelyre, tehát az alközpontjaink között is szétosztjuk a támogatást – emelte ki.

„Felrobbantja a költségvetésünket a tao megszűnése”

Az elnök szerint pusztán saját vagy helyi forrásból nem lehet működtetni az akadémiát és tizenhat erdélyi alközpontját, már az előirányzott csökkentés is rendkívül nehéz helyzetet teremtene. 

A budapesti találkozón ugyanakkor még úgy számolt, hogy a taotámogatások fennmaradása mellett kezelhetőek lennének a következmények.

Csakhogy időközben a magyar kormány bejelentette, hogy 2027-től megszünteti a társaságiadó-kedvezményen alapuló sportfinanszírozási rendszert, és a tao helyét közvetlen költségvetési támogatás veszi át.

– Felrobbantja a költségvetésünket a tao megszűnése – jelentette ki a Csíkszereda elnöke, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Puskás Akadémián keresztül részesültek a taotámogatásokból, több más határon túli egyesülethez hasonlóan.

A felcsútiak ezt nemrég közleményben is megerősítették, miszerint a Puskás Akadémia a hozzá érkező forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta, a pénz így nem kizárólag náluk hasznosult.

Ezzel tiltakozott a klub a tao-forráselosztás szerinte megtévesztően bemutatott adatai miatt, amelyek szerint a Puskás Akadémiát működtető alapítvány az elmúlt másfél évtizedben mintegy 45 milliárd forintos támogatásban részesült, amivel a negyedik legnagyobb forráshoz jutott, csak három sportág – a labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda – nemzeti szövetsége állt előtte.

5500 erdélyi gyermek akadémiai sportolása a tét

A Csíkszereda és alközpontjai által működtetett akadémiai hálózat az erdélyi magyar utánpótlás-nevelés meghatározó szereplője.

– Erdélyi szinten 5500 gyerekről van szó, akiket be akarunk csatornázni a magyar futball vérkeringésébe – árulta el Szondy Zoltán. – Nálunk kötelezően magyar nyelvű edzések vannak, és persze nemcsak a gyerekekről van szó, hanem az edzőképzésről is.

Több ezer magyar gyerek futballozik Erdélyben, többek közt a Csíkszereda mezében is
Több ezer magyar gyerek futballozik Erdélyben, többek közt a Csíkszereda mezében is. Forrás: Facebook/FK Csíkszereda

Szondy Zoltán hangsúlyozta, hogy az akadémia működtetése hosszú távú felelősséget jelent. A csíkszeredai képzés ugyanis nem csupán sportolási lehetőséget biztosít a fiataloknak, hanem családok életét, gyermekek tanulmányait és jövőjét is meghatározza.

– Nekem az a legfontosabb, hogy tisztán lássunk. Nem is magunk miatt, hanem az akadémiára érkező gyerekek és a családjaik miatt. Ha mondjuk egy tizennégy éves gyereket Szatmárnémetiből Csíkszeredára adnak a szülei az akadémiára, és oda tervezik az életét az érettségiig, akkor felelősséggel tartozunk, hogy fél év múlva mindez ne váljon bizonytalanná – szögezte le.

Szondy Zoltán hiába próbál kapcsolatba lépni a sportvezetéssel

A román élvonalban jelenleg, 15 forduló után az utolsó, a 16. helyen álló Csíkszereda elnöke szerint a legnagyobb nehézséget nem is önmagában a várható forráscsökkenés, hanem a bizonytalanság jelenti.

A budapesti találkozó óta nem tudom felvenni a kapcsolatot a magyar sportvezetéssel, amit furcsának tartok, hiszen az egyik legnagyobb romániai magyar sportegyesület vagyunk, és magyar gyerekekről lenne szó

– jegyezte meg.

Kérdéseket küldtünk a határon túli sportegyesületek támogatása ügyében a Belügyminisztériumnak, hogy a kormány álláspontját is bemutathassuk. Az alábbi válasz kaptuk:

„A teljes akadémiai rendszer átvilágítása zajlik, az viszont már előzetesen is megállapítható, hogy a rendszer szakmai eredményessége kérdéseket vet fel. A témára vonatkozó kérdéseinek megválaszolásához további szíves türelmét kérjük.”

Ha később megkapjuk a konkrét válaszokat, beszámolunk róluk.

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