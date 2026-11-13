„Felrobbantja a költségvetésünket a tao megszűnése” – a Csíkszereda elnöke 5500 gyerekért aggódik

– Ebből az 1,2 milliárdból kétszázmilliót például egyből továbbadtunk Marosvásárhelyre, tehát az alközpontjaink között is szétosztjuk a támogatást – emelte ki.

„Felrobbantja a költségvetésünket a tao megszűnése”

Az elnök szerint pusztán saját vagy helyi forrásból nem lehet működtetni az akadémiát és tizenhat erdélyi alközpontját, már az előirányzott csökkentés is rendkívül nehéz helyzetet teremtene.

A budapesti találkozón ugyanakkor még úgy számolt, hogy a taotámogatások fennmaradása mellett kezelhetőek lennének a következmények.

Csakhogy időközben a magyar kormány bejelentette, hogy 2027-től megszünteti a társaságiadó-kedvezményen alapuló sportfinanszírozási rendszert, és a tao helyét közvetlen költségvetési támogatás veszi át.

– Felrobbantja a költségvetésünket a tao megszűnése – jelentette ki a Csíkszereda elnöke, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Puskás Akadémián keresztül részesültek a taotámogatásokból, több más határon túli egyesülethez hasonlóan.

A felcsútiak ezt nemrég közleményben is megerősítették, miszerint a Puskás Akadémia a hozzá érkező forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta, a pénz így nem kizárólag náluk hasznosult.

Ezzel tiltakozott a klub a tao-forráselosztás szerinte megtévesztően bemutatott adatai miatt, amelyek szerint a Puskás Akadémiát működtető alapítvány az elmúlt másfél évtizedben mintegy 45 milliárd forintos támogatásban részesült, amivel a negyedik legnagyobb forráshoz jutott, csak három sportág – a labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda – nemzeti szövetsége állt előtte.

5500 erdélyi gyermek akadémiai sportolása a tét

A Csíkszereda és alközpontjai által működtetett akadémiai hálózat az erdélyi magyar utánpótlás-nevelés meghatározó szereplője.

– Erdélyi szinten 5500 gyerekről van szó, akiket be akarunk csatornázni a magyar futball vérkeringésébe – árulta el Szondy Zoltán. – Nálunk kötelezően magyar nyelvű edzések vannak, és persze nemcsak a gyerekekről van szó, hanem az edzőképzésről is.