A Puskás Akadémia állítja, a kormány által közzétett adatok megtévesztőek

A Puskás Akadémia közleménye a tao-térkép kapcsán

A klub közleményét változtatás nélkül közöljük:

– A kormány úgynevezett „tao-térképet” hozott nyilvánosságra, sokféle módon összesítve a magyar sportot az elmúlt másfél évtizedben talpra állító és a korábban végletesen lepusztult sportinfrastruktúrát teljesen megújító társaságiadó-kedvezmények összesen mintegy 1408 milliárd forintot a sportszervezeteknek juttató elosztási rendszerét. Az összeállítás azonban meglehetősen megtévesztő. A kormányzati közlemény maga is megállapítja, hogy „a sportegyesületek túlnyomó többsége fontos társadalmi feladatot lát el: utánpótlást nevel, tömegsportot szervez, és olyan helyi közösségi tevékenységet végez, amire az állami vagy önkormányzati intézményrendszer önmagában nem lenne képes.”

A kormányzati közlemény emellett kijelenti: „Az adatok közzétételének célja tehát nem ezeknek a szervezeteknek a megbélyegzése.” Nos, ehhez képest, az adatok nem kellően árnyalt és manipulatívan csoportosított közzététele éppen, hogy hergelésre alkalmas, nem véletlen, hogy a média a legtöbb esetben úgy interpretálja a „térkép” közzétételét, hogy a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 15 év alatt mintegy 45 milliárdos támogatását emeli ki.

A kormány sajtóanyaga ugyanakkor elhallgat egy sor fontos körülményt. Először is azt, hogy a Puskás Akadémia minden évben – a törvénynek megfelelő módon – közzétette, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével mennyi tao-támogatást kapott a magáncégektől és azt milyen sportfejlesztési terv megvalósítására használta fel, vagyis nincsen újdonság az adatokban.

Azt elhallgatni ugyanakkor, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia ezekből a forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta, egyáltalán nem sportszerű.

Maga az anyag is elismeri: nem lehet megállapítani ezekből a listákból, hogy a támogatás végül ténylegesen a feltüntetett klubhoz jutott-e el, mivel a szövetségek és az akadémiák a kapott forrást továbbadhatják más szervezeteknek is. A Puskás Akadémia éppen ezt tette, a külhoni magyar sportközösségek magas szakmai színvonalú utánpótlás-nevelő munkáját segítette tao-milliárdokkal – áll a felcsútiak közleményében.