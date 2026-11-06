A kormány elárulta, mi vár a magyar sportra: az elmúlt 16 év fejlesztéseit meg kell őrizni

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A magyar sport finanszírozása 1998 óta nem látott átalakítás előtt áll Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szerint. Előbb tájékoztatták a sportszövetségeket és a kiemelt klubokat a részletekről, ezt követően Kálnoki-Kiss Attila és Pósfai Gábor belügyminiszter háttérbeszélgetésen mutatta be a sajtónak a kormány terveit a magyar sporttal.

Szalay Attila
2026. 11. 06. 15:45
A kormány elárulta, mi vár a magyar sportra: az elmúlt 16 év fejlesztéseit meg kell őrizni
A Puskás Aréna a magyar sportvagyon egyik jelképe Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP

Két költségvetési kérdésre választ kaptunk

A tao helyébe Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint 150 milliárd forintos állami keret lép, a teljes sporttámogatás pedig 453 milliárd forint lehet.

A hét elején kérdéseket küldtünk a Belügyminisztériumnak. Arról érdeklődtünk, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben miért szerepel a tao kiváltására szánt 150 milliárd helyett 112,5 milliárd, illetve miért emelkedik a kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása a 2026-os 38,5 milliárd forintról 71,9 milliárdra, ha ennek a költségnek a mérséklése a cél.

A sajtóbeszélgetésen mindkét kérdésre válasz érkezett. A 150 milliárd az alábbi elemekből áll össze: a törvény által a Magyar Labdarúgó-szövetség számára biztosított Szerencsejáték Zrt. játékadó, az államilag kiemelt akadémiákra szánt forrás és a már említett 112,5 milliárd összege. A nemzetközi sportesemények esetében pedig 2027-ben jelentősen több és jóval nagyobb világversenyt rendez Magyarország, mint 2026-ban, ez okozza a keretösszeg növekedését, de a kormány álláspontja szerint ez nem zárja ki azt, hogy az egyes események jóval olcsóbbak legyenek a korábban tervezettnél.

Az akadémiai rendszert is átalakítanák, mivel a kiemelt akadémiák szakmai eredményességét erősen megkérdőjelezhetőnek tartják, aminek megítélése persze összetett kérdés. A szakmai irányítás a szövetségekhez kerülne, az akadémiák helyett pedig körzetközpontokat és szövetségi edzőközpontokat alakítanának ki.

LA10 helyett LA28

Pósfai Gábor kijelentette, visszautasítja azt, hogy a kormánynak ne lenne fontos a magyar sport eredményessége.

A 2028-as Los Angeles-i olimpiát megelőző évben elegendő forrást biztosítanak a kvalifikációs versenyekre való elutazásra. Ugyanakkor a felkészülési program korábbi nevét az évszámhoz kapcsolódóan LA28-ra cserélik. Ennek oka, hogy Kálnoki-Kiss Attila szerint a kitűzött tíz aranyérmes vagy top tízes szerepléses cél, amire az LA10 utalt, inkább csodás álom, amely elérésének persze örülne, ám ennek realitása kérdéses.

A szabadidősport és az egészségmegőrzés tervezett támogatása 13,48 milliárdról 31 milliárd forintra nőhet. Erre azért van szükség, mert a sajtóbeszélgetésen ismertetett adatok szerint 

a mai Magyarországon az emberek 46 százaléka egyáltalán nem sportol.

Pósfai Gábor szerint a több pénz több felelősség: az nem lehet, hogy ugyanannyi kezdeményezés induljon háromszor drágábban, az eredményeket számon kell majd kérni.

Nyolc feljelentés eddig, és jönnek újabbak

A magyar sport átvilágítása folyamatosan zajlik, eddig nyolc feljelentést tettek feltételezett visszaélések miatt, de újabbak is várhatók ennél nagyobb számban.

Pósfai Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormány nem kívánja meggyengíteni a magyar versenysportot, valamint az elszámoltatás sem leszámolást jelent. – Partnerséget építünk a sporttársadalom szereplőivel – fogalmazott, hozzátéve, nem az a cél, hogy sportágak és egyesületek működését veszélyeztessék, sokkal inkább az, hogy közös erővel, együtt dolgozzon az iparág minden szereplője a magyar sport, az emberek aktivitásának növelése érdekében.

Eközben a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló, Lex Kubatovként emlegetett törvényjavaslat célja a politikai és a sportvezetői szerepek szétválasztása, amit sokan a klubok autonómiájába való beavatkozásként értékelnek. Így többek között a Ferencvárosi Torna Club elnökének újabb ciklusra megválasztott Kubatov Gábor sorsa is bizonytalan. Kubatov vitatja a tervezett szabályozást, a Fradi elnöke szerint a törvény visszaható hatálya alkotmányossági aggályokat vet fel.

 

tao támogatásKálnoki Kis Attilamagyar sportSzóljon hozzá!

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