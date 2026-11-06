A kormány elárulta, mi vár a magyar sportra: az elmúlt 16 év fejlesztéseit meg kell őrizni

Két költségvetési kérdésre választ kaptunk

A tao helyébe Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint 150 milliárd forintos állami keret lép, a teljes sporttámogatás pedig 453 milliárd forint lehet.

A hét elején kérdéseket küldtünk a Belügyminisztériumnak. Arról érdeklődtünk, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben miért szerepel a tao kiváltására szánt 150 milliárd helyett 112,5 milliárd, illetve miért emelkedik a kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása a 2026-os 38,5 milliárd forintról 71,9 milliárdra, ha ennek a költségnek a mérséklése a cél.

A sajtóbeszélgetésen mindkét kérdésre válasz érkezett. A 150 milliárd az alábbi elemekből áll össze: a törvény által a Magyar Labdarúgó-szövetség számára biztosított Szerencsejáték Zrt. játékadó, az államilag kiemelt akadémiákra szánt forrás és a már említett 112,5 milliárd összege. A nemzetközi sportesemények esetében pedig 2027-ben jelentősen több és jóval nagyobb világversenyt rendez Magyarország, mint 2026-ban, ez okozza a keretösszeg növekedését, de a kormány álláspontja szerint ez nem zárja ki azt, hogy az egyes események jóval olcsóbbak legyenek a korábban tervezettnél.

Az akadémiai rendszert is átalakítanák, mivel a kiemelt akadémiák szakmai eredményességét erősen megkérdőjelezhetőnek tartják, aminek megítélése persze összetett kérdés. A szakmai irányítás a szövetségekhez kerülne, az akadémiák helyett pedig körzetközpontokat és szövetségi edzőközpontokat alakítanának ki.

LA10 helyett LA28

Pósfai Gábor kijelentette, visszautasítja azt, hogy a kormánynak ne lenne fontos a magyar sport eredményessége.

A 2028-as Los Angeles-i olimpiát megelőző évben elegendő forrást biztosítanak a kvalifikációs versenyekre való elutazásra. Ugyanakkor a felkészülési program korábbi nevét az évszámhoz kapcsolódóan LA28-ra cserélik. Ennek oka, hogy Kálnoki-Kiss Attila szerint a kitűzött tíz aranyérmes vagy top tízes szerepléses cél, amire az LA10 utalt, inkább csodás álom, amely elérésének persze örülne, ám ennek realitása kérdéses.