Levelet kaptak a brit tartalékosok: készüljenek a háborúra
Levelet küldött a brit védelmi minisztérium a tartalékos állomány tagjainak arról, hogy hamarosan eljöhet a napja, amikor szükség lesz szolgálataikra, így a mintegy százezer fős katonai állománynak ellenőriznie kell elérhetőségi adatait. A levél már a sokadik jel, amely arra mutat, Nagy-Britannia elkerülhetetlennek tartja a háborút Oroszországgal.
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