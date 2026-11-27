Ezzel a kihívással viaskodik a kultúráért felelős tárca akkor is, amikor folyamatosan deklarálja, hogy épp milyen területeken zajlik az általuk kezdeményezett átvilágítás. Most éppen azt szokták jelezni, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó és a Magyar Kultúráért Alapítvány van soron, de javában zajlik a Nemzeti Színház, az Operaház, a Budapesti Operettszínház átvilágítása, s tudjuk, már véget ért a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vizsgálata. Más és más hivatkozásokkal ugyan, de ott tartunk, hogy nincs már a Terror Háza Múzeum élén Schmidt Mária, az Operaház élén Ókovács Szilveszter, a Magyar Természettudományi Múzeum élén Bernert Zsolt, az Országos Széchenyi Könyvtár élén Rózsa Dávid, s az Iparművészeti Múzeum élén Cselovszki Zoltán – az ő utódja történetesen éppen Jékely Zsombor művészettörténész, Tarr Zoltán sógora lett. Tegyük hozzá: ez legalább annyira rosszul fest, mint ahogy rosszul veszi ki magát az is, hogy Ókovács Szilveszter az alapfizetésén kívül külön díjazást állapított meg magának Facebook-bejegyzések írásáért.

Hadd ajánljunk Tarr figyelmébe egy olyan szabályt, amelyhez a deklarált céljai mellett illene tartania magát. Ha valakit nem tudnak anyagi nyerészkedés vádjával jó okkal megtalálni, akkor azt a vezetőt hagyják a helyén a mandátuma lejártáig. Ez eddig nem mindig volt így, de akkor mostantól, a kultúrharc beszüntetésének deklarálásától fogva legyen akkor tényleg így. Vannak egyébként olyan jelek, amelyek most is errefelé mutatnak: a három nagy színházi átvilágítás következtében eddig csak a Magyar Állami Operaház élén kezdeményeztek személycserét – s csak azért, mert ott a miniszteri jóváhagyás nélkül kifizetett célprémiumokra tudtak hivatkozni. Ha Tarr Zoltánék tényleg nem kultúrharcot akarnak folytatni, akkor minden más helyzetben szigorúan óvakodniuk kell attól, hogy egy vezetőt pusztán az értékrendje miatt kezdjenek ki.

Ha valaki bizonyíthatóan önös érdeket képviselve bánt a közpénzekkel, akkor nem lesz köztünk vita. De ha valaki ellen nincs ilyen vizsgálati eredmény, akkor vele szemben nincsen helye vegzatúrának. Akkor elvárjuk azt, hogy Tarr Zoltán tartsa magát ahhoz, amit a Karakter konferenciáján mondott, ahol azt képviselte: a kultúrára „társadalmi értékteremtésként” tekintenek, s közben a fő kérdés számukra csak az, milyen módokon teremt a kultúra értéket a társadalomban. „Ilyenek a szabadság, alkotás, kifejezés, kreativitás, és az abból származó kulturális értékek” – sorolta a miniszter, hozzátéve: ők csak ezeknek a kereteit tudják megteremteni.