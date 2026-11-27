A maguk túlélőcsomagját állítanák össze a nyílt levelet megfogalmazó „tizenegyek” is, akik szerint a magyar kultúra nem maradhat olyan terület, amelynek működési feltételeit a „megmaradó lehetőségekhez” igazítják. S ugyanígy a túlélésért vívják a harcukat azok a jobboldali kutatók és művészek, akik a patrióta kultúra egyre több veszélynek kitett védőbástyáin állnak.
Tarr Zoltán november 10-én, a Karakter konferenciáján úgy fogalmazott: ők „a kultúrára nem a kultúrharc terepeként, nem ideológiai háborús övezetként, hanem társadalmi értékteremtésként tekintenek”. Legyen így. Ehhez hozzá kell tennünk rögtön azt, hogy a jelek eddig nem ezt mutatják. Amikor ugyanis Magyar Péter az 1956-os felkelés évfordulóján azt mondta, nincs közös, méltó hely, amely a szabadságharc hősei és áldozatai előtt tisztelegne, s egyben bejelentette egy „valódi” 1956-os múzeum létrehozását, akkor olyasmit vizionált, amit nyilvánvalóan a Terror Háza Múzeum konkurenciájának szánt. S úgy fogalmazott, mintha az az intézmény nem is létezne: tankönyvi példájaként annak a kultúrharcnak, amit Tarr Zoltán nem tart tárcája feladatának.
Játsszunk el a gondolattal, hogy Tarr Zoltán ezeknek az anomáliáknak az ellenére is kerülni szeretné a kultúrharc megvívását. Ebben az esetben közösen kellene távolságot tartanunk azoktól, akiknek a Tarr Zoltán által hangoztatott „kulturális rendszerváltás” csak újabb cirkuszt: őrizetbe vett jobboldali kultúrpolitikusokat, otrombán félreállított kulturális intézményvezetőket jelentene.