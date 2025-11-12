Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Pintér Béla darabja ugyanis annak bizonyságával szolgál, hogy

a budapesti ellenzéki értelmiség bármennyire szeretne is Tisza-szimpatizáns lenni, ha beleszakad, akkor sem tud mást kiadni magából, mint az SZDSZ örökségét.

Kezdjük azzal, hogy amikor Csányi Miklós visszautasítja a professzor asszony ajánlatát, hogy induljon el a színeikben választáson polgármesterjelöltként, azzal érvel, hogy ő Navalnij miatt nem tud odaállni a kormánypártok mellé. Merthogy ő tényleg egy igazi hős volt, aki tenni akart valamit a diktatúra ellen, a magyar kormány pedig nem a demokrácia mellett áll, amikor Navalnij küzdelmét figyelmen kívül hagyja. Ezen a professzor asszony jót csodálkozik, s válaszul a saját moszkvai tapasztalataira hivatkozik.

De itt most nem is ez a lényeg. Hanem Navalnij emblematikus alakként kezelése. Ami egy az egyben az a polgárjogi alapú erősen, doktriner ellenzéki attitűd, amit a korabeli SZDSZ képviselt.

Erre reagál a Miki felesége azzal a teljesen józan megütközéssel (amit Fodor Annamária rendkívül hitelesen ad elő), hogy de mégis mit akar Miki ezzel a Navalnij melletti felesleges és értelmetlen kardcsörtetéssel. Merthogy ő is tiszteli és becsüli Navalnijt, de neki inkább nem az orosz polgárjogi harcos érdekében, hanem kettejük érdekében kellene szólnia a professzor asszonynak.

Igen. A Navalnij-motívum túlontúl hangsúlyos szerepeltetése pontosan az a tévedés, amit az SZDSZ mindig képes volt elkövetni: nem a valós társadalmi kérdésekre, hanem a doktriner, ám szerintük elvszerűen képviselendő emberi jogi tételekre hagyatkozva.

S csak arra ügyelve, hogy az emberi jogok képviselete szigorúan kimerüljön a tibeti zászló lobogtatásában, s még csak véletlenül se terjedjen ki saját véreinkre, mondjuk a Kárpátokon túli csángók vagy a Kárpátalján élő magyarok emberi jogainak védelmére.

Ugyanez a hamisítatlan SZDSZ-es attitűd köszön vissza a darabból akkor, amikor Miki felesége azért borul ki, mert a professzor asszony ajánlatát visszautasító férje ezzel szerinte elbaltázta azt, hogy valamivel ők is előrébb jussanak az életben. És akkor Pintér Béla azt a magvas gondolatot adja szereplője szájába, hogy számukra a társadalmi és az egzisztenciális előrejutás csimborasszója nem lehet más, mint hogy Szabadszállásról megérkezhetnének Kecskemétre, s ott vállalhatnának munkát.

Ide vezet a vidék lenézése: az ő szemükben Mucsa már Kecskeméttel is határos

Ezen a Margit körúti Átrium közönsége nagyot nevet, de közben talán senki nem gondol bele abba, hogy ez a nevetés pontosan az SZDSZ mucsai magyarokon derülő nevetése. Innen nézve nyilván vicces a vidéki emberek esetleg lassú lépkedése az egzisztenciális ranglétrán, de ennél kevés mérgezőbb hatású tétel van, ami jobban megoszthatná az országban a vízfejű főváros és a vidék népét.

S a Tiszának szurkoló körúti színházak nem tudnak mást adni, mint ami a lényegük: nekik Szabadszállás és Kecskemét egyre megy. A thai szót pedig nyilván a thai masszázsszalonok sokasodó budapesti jelenléte miatt érthetik félre ilyen könnyedén.

Ha a Kabukiban politikai publicisztikát látunk, akkor a darab végkövetkeztetése az igazán dermesztő. Vagy – ha jobboldali patrióták és szuverenisták felől nézzük – éppenséggel vigasztaló. Mert ha ekkora katyvasz és dühös reménytelenség van a kormánykritika élén járó budapesti színházi értelmiség fejében, akkor a helyzetük jóval nehezebb, mint ahogy gondolnák. Mert a darab azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ők maguk sem hisznek abban, amiért annyira hevesen ágálnak. A változások értelmében.

S ha így vesszük, akkor a Kabuki egy részben reprezentatív, rendhagyó, de hiteles közvélemény-kutatásnak is megteszi. Mert egy nagyon is jellemző mélylélektani utazást tesz oda, ahol a képzeletben a hőseink sírjai domborulnak.

S amikor idáig elérünk az alkotókkal, akkor már a rendszerkritika legsötétebb bugyraiban járunk. Ahol a bugyrok sötétségénél csak a bennük veszteglők gondolatainak sötétsége sűrűbb.

Mert mi is történik a darab keretjátékán belül megjelenő japán fantáziajáték fináléjában?

A tudathasadással küzdő, erősen deformált személyiségű kisvárosi hős, Csányi Miki alteregója, a betyár Csúnya Miska ekkor már megkettőzött alakban tör rá Hetvenmezőre, hogy levágja a nagy sógunt. Itt már a személyiségének felbomlása tehát odáig jut, hogy a híres romantikus alakmás, a doppelgänger sem egy, hanem két alak a számára – belőle vétetve, s egyszersmind vele, az ő szorongásokkal terhelt, gyáva és megalkuvó természetével is összefeszülve. A két betyár megküzd Hetvenmező két őrével, majd a birtok urával is, s már éppen győznének, de egyszerre csak megjelenik szintén japán álarcban Navalnij szelleme, aki – ha a Kiss rajongója lenne – ezzel a fizimiskával sikerrel indulhatna egy Gene Simmons-hasonmásversenyen. Navalnij meglepetésre szabad elvonulást ad a sógunnak, azzal, hogy számolgassa csak nyugodtan a pénzét, s ha gondja lenne a Középső Birodalomban, akkor a keleti császár majd nyilván befogadja, menedékkel kínálja. A tér kiüresedik, s győzelmi ünnep helyett valami vigasztalan magány járja be a teret, amelyben Navalnij szelleme leveszi magáról az álarcát, s mögötte megint csak a Csányi Mikit alakító színész tűnik fel. Zavarodottan nézve ki a fejéből a semmibe.

Ez a finálé két okból is letargikus – de fájjon ez annak, aki ezt fájlalni akarja. Egyrészt azzal, hogy Navalnij szelleme mögött megint csak Csányi Miki jelenik meg, a kisvárosi hős személyiségén még az addigi deformációinál is súlyosabb pszichotikus zavar hatalmasodik el. S az ő szorongásait legyőző látszólagos hősiessége, hogy tudat alatt ki tud bocsátani magából két betyár formájú avatart, most még inkább csak egy háborodott elme tüneteként sejlik fel – mert így már nem csupán az ő lázadásra termett két énje, hanem a maga egzotikus, félig orosz, félig japán eszményképe is saját bomló tudatának szüleménye. Másrészt azzal, hogy Navalnij szellemének önleleplezését Pintér rendezése egy dráma súlyú pillanattá formálja, már el is nyomja a sógun eltávolításának félsikerét, s a győzelmi diadal helyére az őrület apoteózisát állítja.

Ezt az őrületet még csak fokozza a keretjáték visszatérése, amelyben minden olyan, mintha ez a lázálom meg se történt volna. A professzor asszony él, tájházat avat, s a tájház, Miki szolgai megalkuvásának hála, egyszersmind a thai kultúra háza is már. Pintér Béla viszont még a keretjáték ünnepi jelenetét is tudatosan szétzilálja: a vers elején egy általa írt, tudatosan anakronisztikus Petőfi- verset szavaló Miki most megint szavalni kezd, de most a Talpra magyart szavalja.

Hol sírjaink domborulnak, az unokáink köpni fognak?

Az eleinte hibátlan szavalatba viszont megint belegyalogol Csúnya Miska alakja, aki szomorkás dallal téríti ki a szavalatot az eredeti kerékvágásból. Ekkor Miki megint elveszíti a józan énjét, s a Talpra magyart átköltve durva átkozódásba kezd.

Azt kiabálva, hogy hol sírjaink domborulnak, ott unokáink köpni fognak. A darab vége pedig annak az őrületbe hajló mondatnak a kiabálása, hogy a magyarok istenére esküszünk, hogy mi bizony rabszolgák leszünk.

És ez az, ami nagyon is meglepő. Mert egy színielőadást nézve legalább annyira fontos lehet a közönség számára az a fiktív tér, amit a színészek megjelenítenek, de az a hangulati játéktér is, amit az érzelmeikkel maguk köré kisugároznak.

Pintér Béla darabja, a Kabuki ezen a téren viszont hangosan kiabáló keserűséggel adja át magát a kiúttalanság érzésének. S ezzel egy eléggé lehangoló jóslatot közvetít azoknak, akik a darabját ellenzéki aktivistaként próbálják megnézni, hogy abból a változásba vetett hit reményét maguknak szépen kihüvelyezhessék.

Mert mit is mond nekünk? (Nekik.)

Hogy a változást sértett, pszichés zavarokkal küzdő alakok mozgatják, akik csak azért támadnak rá a fennálló rendre, mert az őket nem részesítette elég kegyben. Zsíros megbízásokban. S hogy az a változás, amelyet ezek az alakok elérhetnek, csak egy darabjaira hulló, reménytelen világot eredményez, amelynek a darabjai legalább olyan számosak, mint a változást mozgató népvezér hasadt tudatában szorongó hasadékok.

Nos, ha a Kabuki politikai publicisztika lenne, nem akármilyen pszichológia elemzést érdemelne. Írójának hitét, személyiségének integritását, reménytelen vágyainak homokba fojtását nem kis munka lenne megfelelő kórképbe foglalni.

S végezetül még valami. A bomló tudat szüleményeként a színpadon elszórt zavaros verssorokra, nemzeti klasszikusaink derűsnek hitt vagy éppen provokációnak szánt meggyalázására utalva. Mert van ebből itt bőven. Amikor a professzor asszony meggyilkolása kiderül, s a személyiségzavara mögé rejtőző gyilkos személye körül egyre szorul a hurok, azon elmélkednek a darabban, hogy nehéz lenni a büntetés elől hova menekülni.

S erre fel a közönségben nagy nevetést kiváltva a Vörösmarty Szózatát idézik. Mondván, hogy a nagy világon e kívül nincsen számunkra hely.

A keretjáték fináléjában pedig Petőfi versének magyarokat talpra állító akaratát forgatják ki önmagából. Mondván, hogy ahol a sírjaink domborulnak, ott unokáink már köpni fognak.

Ez az, ami megint a valaha volt SZDSZ-t juttatja az ember eszébe ezeket a körúti színházi attrakciókat látva. Az SZDSZ hihette azt még a kilencvenes években, hogy a jobboldal számára ikonikus kulturális elemeket szabadon kigúnyolhatja. Hogy a Szent Koronára szabadon micisapkát tehet, s hogy a Szent Jobbot szabadon tetemcafatnak titulálhatja.

Az ilyen polgárpukkasztásra persze ma is mindenkinek megvan a joga. Csak azóta a jobboldal politikai közössége felébredt. S már nem marad következmény nélkül, ha valaki ilyet tehet.

Hogy mi a következmény, azt persze esete válogatja. A Kabuki éppenséggel az az eset, amikor, ha megnézzük a darabot, néha akár nevetünk is rajta. Amikor otrombaságra vetemednek benne, akkor meg szót emelünk ellene. Már csak a női méltóság védelmében is. Ami elvben a polgárjogi harcosoknak lehetne fontos, de néha azért nekünk is kiosztják ezt a szerepet. És nem ugrunk el előle.

De ha már megnéztük a Kabukit, s hallottuk benne a Talpra magyart kigúnyoló, dehonesztáló parafrázisokat, akkor mi is csak úgy teszünk, ahogy ők tesznek a színpadon. Amikor betyárosan, hetykén szólogatnak be hol erre, hol arra.

A sírjainkat leköpködő unokákra is volna hát válaszunk. Akkor most ezt hallja mindenki úgy, mintha ezt a pár szót mi is szögediesen pöknénk oda.

Legfeljebb ti sírjaitokat, drágáim. És a ti unokáitok.

Részünkről pedig minden rendben. Köszönjük az odaadó figyelmet. És csak annyit jegyeznénk még meg, hogy Kecskemét egy csodás város.