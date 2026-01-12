Kapaszkodjon meg: egy tiszás szakértő szerint „szexista és osztályalapú”, ahogyan a havat takarítják az utakról

A hóeltakarítási rendünk szexista, osztályalapú és diszkriminatív – jelentette ki Biczók Péter, a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottságának tiszás delegáltja, közlekedésmérnök, közgazdász urbanista.

Havas villamospályán közlekedik a Budapesti Közlekedési Központ 19-es jelzésű villamosa a Bartók Béla úton, a Kelenföldi pályaudvar felé.

(Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)

A Tisza Párt delegáltja szerint

a hagyományos hóeltakarítás során először a főutakat tisztítják meg, amit gyakrabban használnak az autóval munkába járó férfiak. A járdákat és kerékpárutakat – ahol statisztikailag több nő közlekedik – sokszor utoljára hagyják.

Biczók szerint a hókotrókkal szemben a diszkrimináció vádja is felmerül, ugyanis az idősek, a mozgáskorlátozottak és a gyerekek számára a jeges járda sokkal nagyobb balesetveszélyt jelent, mint egy havas úttest az autósoknak. A tiszás képviselő ugyanakkor azzal nem számolt, hogy a főutakon közösségi közlekedési eszközök, buszok, trolik is közlekednek, ezért azt állítja, az utak elkotrása osztályalapú megkülönböztetést is magában hordoz. Biczók szerint

az autóval való közlekedés drágább, így az úttestek előnyben részesítése a tömegközlekedéssel vagy gyaloglással szemben a magasabb jövedelműeknek kedvez.

A kommentelők körében nem aratott osztatlan sikert a tiszás képviselő elképzelése. Többen is arra szólították fel, hogy adja vissza a diplomáját és mondjon le a városfejlesztési bizottságban betöltött pozíciójáról. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, korábban már egy megdöbbentő elképzeléssel állt elő a Tisza Párt delegáltja, Biczók Péter. Az autósüldözés következő lépéseként az autóutak helyett a biciklisávok és a járdák hómentesítését kellene először elvégeznie a fővárosnak szerinte.