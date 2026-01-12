Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

tisza pártbiczók péterközlekedésszakértő

Kapaszkodjon meg: egy tiszás szakértő szerint „szexista és osztályalapú”, ahogyan a havat takarítják az utakról

A Tisza Párt fővárosi delegáltja, Biczók Péter nem először áll elő hajmeresztő elképzelésekkel. Korábban azt hangoztatta, hogy az utak helyett előbb a biciklisávokról kellene a havat letakarítani.

Gábor Márton
2026. 01. 12. 11:59
Havazás Budapesten Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hóeltakarítási rendünk szexista, osztályalapú és diszkriminatív – jelentette ki Biczók Péter, a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottságának tiszás delegáltja, közlekedésmérnök, közgazdász urbanista. 

Budapest, 2019. január 9. Havas villamospályán közlekedik a Budapesti Közlekedési Központ 19-es jelzésű villamosa a Bartók Béla úton, a Kelenföldi Pályaudvar felé. MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Havas villamospályán közlekedik a Budapesti Közlekedési Központ 19-es jelzésű villamosa a Bartók Béla úton, a Kelenföldi pályaudvar felé. 
(Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)

A Tisza Párt delegáltja szerint 

a hagyományos hóeltakarítás során először a főutakat tisztítják meg, amit gyakrabban használnak az autóval munkába járó férfiak. A járdákat és kerékpárutakat – ahol statisztikailag több nő közlekedik – sokszor utoljára hagyják.

Biczók szerint a hókotrókkal szemben a diszkrimináció vádja is felmerül, ugyanis az idősek, a mozgáskorlátozottak és a gyerekek számára a jeges járda sokkal nagyobb balesetveszélyt jelent, mint egy havas úttest az autósoknak. A tiszás képviselő ugyanakkor azzal nem számolt, hogy a főutakon közösségi közlekedési eszközök, buszok, trolik is közlekednek, ezért azt állítja, az utak elkotrása osztályalapú megkülönböztetést is magában hordoz. Biczók szerint

az autóval való közlekedés drágább, így az úttestek előnyben részesítése a tömegközlekedéssel vagy gyaloglással szemben a magasabb jövedelműeknek kedvez.

A kommentelők körében nem aratott osztatlan sikert a tiszás képviselő elképzelése. Többen is arra szólították fel, hogy adja vissza a diplomáját és mondjon le a városfejlesztési bizottságban betöltött pozíciójáról. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, korábban már egy megdöbbentő elképzeléssel állt elő a Tisza Párt delegáltja, Biczók Péter. Az autósüldözés következő lépéseként az autóutak helyett a biciklisávok és a járdák hómentesítését kellene először elvégeznie a fővárosnak szerinte.

A közlekedéshez láthatóan egyáltalán nem értő, azonban tanácsokat előszeretettel osztogató Biczók szerint

a gyaloglás és kerékpározás fenntartása és a közösségi közlekedés biztonságos elérése elsőbbrendű, mint a gépjárművel való gyors közlekedés.

A Tisza Párt delegáltja szerint 

a gépjárművek ugyan lassított sebességgel, de tudnak biztonságosan közlekedni 10 cm hó alatt téli gumival is (igen, a mentőautók is!). A gyalogos és kerékpáros közlekedők már 3 cm-en is megcsúszhatnak, a babakocsival, kerekesszékkel elakadnak.

Biczók szerint tehát mindennél lényegesebb a biciklis közlekedés fenntartása, ugyanakkor a kiemelten fontos fővárosi útszakaszokon, amelyet a mentők és a rendvédelmi szervek is használnak, nyugodtan eluralkodhat a káosz. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Biczók Péter volt az a tiszás külső bizottsági tag, aki a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek, a Város és Mobilitás Intézetnek megrendeléseket tudjon generálni. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu