Itt a bizonyíték: gazdasági háttérországot épít a Tisza Párt a fővárosban

A biztos forrásból érkező írásban, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester, Baranyi Krisztina, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke részére küldött súlyos, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdések merültek fel.

A levélben Karácsony Gergely azt írja,

Biczók Péter, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja a budapest.hu domain alatti e-mail-címéről, az e-mail aláírása szerint bizottsági tagi minőségében 2025. júniusában megkereste a kerületi polgármestereket az iskolautca projektekkel kapcsolatban.

A levél megerősíti a Magyar Nemzet által már korábban nyilvánosságra hozottakat, miszerint az e-mailben olyan szakmai szervezetek ajánlására vállalkozott Biczók, amelyek egyebek mellett az iskolautcák tervezésében és a lakossági párbeszéd lefolytatásában nagy gyakorlattal rendelkeznek, erre példaként pedig a kollégái aktuális munkájára utalt, illetve a „következő napokban” való rövid egyeztetést kezdeményezett.

Az a körülmény, hogy Biczók úr a hivatalos elérhetőségén keresztül, hivatalos minőségében a tulajdonában álló gazdasági társaság szolgáltatását népszerűsítette a kerületi polgármesterek felé, álláspontom szerint felveti az Mötv. 32. § (3) bekezdésének sérelmét. Kérem, hogy a tisztelt Bizottság a fent előadottakat vizsgálja meg

– írta a főpolgármester. Karácsony egyértelműen arra a jogszabályra utal, amely szerint az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem hivatkozhat. Biczók Péter egyébként a közösségimédia-oldalán elkötelezetten támogatja az iskolautcák létrehozására irányuló projekteket, nemrég egy videót is szentelt a kérdésnek.

Amint arról már korábban beszámoltunk, Biczók Péter a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, méghozzá annak érdekében, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek, a Város és Mobilitás Intézetnek megrendeléseket tudjon generálni.