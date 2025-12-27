Rendkívüli

Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

PárizsBakondi Györgytámadás

Súlyos közbiztonsági válsághelyzetet jelző bűncselekmény-sorozat történt Párizsban

Súlyos közbiztonsági válsághelyzetet jelző bűncselekmény-sorozat történt Párizsban, ahol egy afrikai származású bevándorló késelt meg három nőt - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 19:34
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bakondi György a pénteken történt bűncselekménnyel kapcsolatban közölte, a késelést egy kiutasított bevándorló követte el, akit korábban nők elleni erőszak miatt elítéltek. Mégis szabadon járkálhatott, szerezhetett kést és támadhatott meg három nőt – jegyezte meg. 

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán elemezte a párizsi késes támadást Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán elemezte a párizsi késes támadást Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Leszögezte, ha Magyarországon valakit kiutasítanak, azt kiutasítási őrizetbe kell venni, és nincs ilyen bűncselekmény. Azt mondta, az eset egy jelzés arról, milyen sok sebből vérzik az a jogi szabályozás, amely számos nyugat-európai országban az idegenrendészeti kiutasítást, az idegenek által elkövetett bűncselekmények megítélését és kezelését szabályozza. Kitért arra, a közelmúltban fontos hírként közölték, hogy Németországból kiutasítottak egy szír állampolgárt, aki több súlyos bűncselekményt követett el. Ő volt tíz éve az első szír kiutasított. Ha valaki eddig szírnek vallotta magát, akkor tudta, hogy akármit követ el, nem fogják kiutasítani a nyugat-európai jogrendszerben 2015 óta érvényesülő humanitárius megítélés miatt - mondta. Arra a németországi közvélemény-kutatásra, miszerint a németek 31 százaléka szerint a migráció a legnagyobb probléma, úgy reagált, hogy ahol ezt a helyzetet az ott élők minden nap tapasztalják, nehezen hiszik el a liberális médiától, hogy minden rendben van. 

Nem baj, ha összhangban van a kormányzati megítélés, a sajtó reakciói és a mindennapi tapasztalatok

– fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látszik, a német kormányzat által bevezetett intézkedések sem győzték meg az embereket. Beszélt arról is, hogy Bajorországban öt illegális bevándorlót elfogtak, akik előkészületeket tettek teherautós gázolásra. A főtanácsadó elmondta, Görögországban az elmúlt 24 órában két hajóról 460 illegális bevándorlót mentetettek ki, akik az afrikai partoktól indultak el rossz állapotú hajókkal. 

Görögország is sokat szigorított a migrációs jogszabályain, ma már ott is zárt táborokban tartják az érkezőket, és szigorúan bírálják el a menekültkérelmeket

 – fűzte hozzá. Azt mondta, nagy kérdés, hogy ha a Gávdosz sziget telítődik, akkor a kontinentális Görögországba szállítják-e a bevándorlókat, akik szerinte a balkáni útvonalon mennek tovább, és előbb-utóbb a magyar határnál is találkozunk velük.

Amint arról korábban beszámoltunk, késes támadás történt Párizsban. Egy férfi késsel megsebesített három nőt a párizsi metróban. A támadót nem sokkal később elfogták. A férfi három különböző metróállomáson támadt áldozataira.

Borítókép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu