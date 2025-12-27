Késes támadás történt Párizsban

A gyanúsított három különböző metróállomáson támadt áldozataira késő délután, de egyiküket sem életveszélyesen sebesítette meg. Tettének pontos indokait egyelőre nem sikerült kideríteni.

Késes támadás történt a Párizsban Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

A három áldozatot a párizsi belvárost átszelő 3-as metróvonal három különböző állomásán támadták meg

– közölte az AFP-vel a tömegközlekedési szolgáltatást üzemeltető RATP. Az AFP újságírója a Republique állomáson látta, hogy a biztonságiak egy nőt ápolnak, aki megsérült a lábán és sokkos állapotban volt.

A támadások 16:15 és 16:45 között történtek a Republique és az Arts et Metiers állomásokon – mindkettő a Marais negyed közelében – valamint az Opera állomáson, közölték a hatóságok.

A párizsi rendőrség szerint a megtámadott nők közül kettőt a mentőszolgálat ellátott és kórházba szállított, de állapotuk nem volt kritikus.A 25 éves támadót az állomásokat figyelő kamerák révén azonosították, majd egy peremvárosban elfogták.

A rendőrség biztonsági kamerák felvételeit és mobilnyomkövető eszközöket használt, hogy megtalálja a 25 éves feltételezett támadót Párizstól északra, a Val d'Oise régióban

– közölte az ügyészség.