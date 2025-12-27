Rendkívüli

Késes támadás történt Párizsban

Késes támadás történt Párizsban

Késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban pénteken, de nem sokkal később elfogták - közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel. A férfi három különböző metróállomáson támadt áldozataira.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 6:52
Késes támadás történt a párizsi metrón Fotó: ERIC BERACASSAT Forrás: Hans Lucas
A gyanúsított három különböző metróállomáson támadt áldozataira késő délután, de egyiküket sem életveszélyesen sebesítette meg. Tettének pontos indokait egyelőre nem sikerült kideríteni. 

Késes támadás történt a Párizsban Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas
Késes támadás történt a Párizsban Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

A három áldozatot a párizsi belvárost átszelő 3-as metróvonal három különböző állomásán támadták meg

 – közölte az AFP-vel a tömegközlekedési szolgáltatást üzemeltető RATP. Az AFP újságírója a Republique állomáson látta, hogy a biztonságiak egy nőt ápolnak, aki megsérült a lábán és sokkos állapotban volt.

A támadások 16:15 és 16:45 között történtek a Republique és az Arts et Metiers állomásokon – mindkettő a Marais negyed közelében – valamint az Opera állomáson, közölték a hatóságok.

A párizsi rendőrség szerint a megtámadott nők közül kettőt a mentőszolgálat ellátott és kórházba szállított, de állapotuk nem volt kritikus.A 25 éves támadót az állomásokat figyelő kamerák révén azonosították, majd egy peremvárosban elfogták. 

A rendőrség biztonsági kamerák felvételeit és mobilnyomkövető eszközöket használt, hogy megtalálja a 25 éves feltételezett támadót Párizstól északra, a Val d'Oise régióban 

– közölte az ügyészség.

A belügyminisztérium közleménye szerint egy körözés alatt álló mali állampolgárról van szó, aki már követett el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból. A közlekedési rendőrség nyomozást indított gyilkossági kísérlet és fegyveres támadás ügyében. Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára – írta az MTI.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy fegyveres emberrablók elől menekült el egy pár Párizs egyik utcáján. A támadás a francia főváros 11. kerületében történt.

Borítókép: Késes támadás történt a párizsi metrón (Fotó: AFP)

