Putyin karácsonyi üdvözletet küldött Trumpnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak – közölte csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

2025. 12. 25. 16:23
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az orosz elnök sajtótitkára hozzátette, hogy jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele. Közölte, hogy Oroszország tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai–orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta, Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal.

„Láttuk a híreket Zelenszkij tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember” – mondta Peszkov.

Felmerül a kérdés, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében

– tette hozzá.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij szerda este intézett beszédet az ukrán néphez. Az elnök úgy fogalmazott: mindenkinek ugyanaz a kívánsága, hogy „meghaljon”. A mondat címzettjét nem nevezte meg, ám a nemzetközi reakciók alapján aligha volt kérdés, Putyinra tett utalásként értelmezték. Zelenszkij úgy fogalmazott beszédében:

Ma mindannyiunknak van egy álma. És mindannyiunknak egy kívánsága van: hogy meghaljon.

Peszkov megerősítette azt is, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a külföldi ügynöknek minősített személyekre vonatkozó szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott, és most a francia térfélen van a labda.

A tudományos kutató ügyét a TF1 francia televízió tudósítója vetette fel Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján, jelezve, hogy az illetőt kémkedéssel vádolják, ami rontja a helyzetét. Az orosz elnök azt mondta akkor, hogy először hall az ügyről, de mindenképpen utánajár, és ha van bármi esély a kérdés pozitív megoldására, akkor minden szükséges lépést megtesz. Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

