A Liverpoolt emlegető Guardiola Rüdigerrel balhézott, Vinícius megindokolta a gúnyolódását

Vinícius Júnior korábban tizenegy alkalommal játszott a Manchester City ellen, és a 12. találkozón annyi gólt lőtt, mint ezelőtt összesen. A Real Madrid brazil játékosa a Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőinek múlt heti odavágóján 3-0-s vezetésnél tizenegyest hibázott, a keddi visszavágón viszont előbb kiharcolta, majd belőtte a büntetőt, a 93. percben pedig a kettős győzelmet is megszerezte csapatának. Az ezek mellett több ziccert is kihagyó Vinícius bosszúvágya érződött, hiszen Rodri 2024-es Aranylabdája óta először volt eredményes a spanyol futballista Premier League-csapata ellen, a tavalyi párharcban őt „ne sírd ki a szíved" is felirattal hergelő angol közönségnek pedig így vissza tudott vágni mutogatással és sírás imitálásával. Bernardo Silva gólvonalos kezezése miatt ráadásul videózás után piros lapot is kapott Pep Guardiola együttese, amely a kedden produkált huszonkét lövése ellenére tehát 1-5-ös összesítéssel búcsúzott a sorozattól.
A Real Madrid leginkább csak Thibaut Courtois sérülése miatt bosszankodhat: a belga kapus az első félidő végén szenvedett izomsérülést, és nem kizárt, hogy az Atlético Madrid elleni vasárnapi városi rangadót is ki kell hagynia.
Guardiola és Rüdiger balhéja a Manchester City–Real Madrid BL-mérkőzés után
Guardiola edzői karrierje során negyedszer esett ki kettős vereséggel a BL-ből, ezek közül harmadszor volt a Real Madrid a legyőző. A vasárnapi Ligakupa-döntőre készülő City trénerének így is pozitív a mérlege a spanyol gigász ellen, és ezúttal sem csak a dolgok rossz oldalát látta: – Mindent beleadtunk. Rendkívüli csapatunk van, rendkívüli játékosokkal, de Thibaut Courtois fantasztikus kapus, amit már az első mérkőzésen is bebizonyított – nyilatkozta a Real vezető gólja után sárga lapot kapó Pep Guardiola, akit arról is kérdeztek, hogy a Real Madrid legyőzése számít-e karrierje legnagyobb kihívásának. – Nem, a legnehezebb Jürgen Klopp Liverpoolja ellen volt, azok a mérkőzések segítettek a legtöbbet tanulni a csapatnak is – mondta a katalán tréner, aki Klopp ellen huszonkét City–Liverpool párharcot vívott 2016 és 2024 között, és ezek közül hetet nyert meg.
