A Liverpoolt emlegető Guardiola Rüdigerrel balhézott, Vinícius megindokolta a gúnyolódását

Vinícius Júnior korábban tizenegy alkalommal játszott a Manchester City ellen, és a 12. találkozón annyi gólt lőtt, mint ezelőtt összesen. A Real Madrid brazil játékosa a Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőinek múlt heti odavágóján 3-0-s vezetésnél tizenegyest hibázott, a keddi visszavágón viszont előbb kiharcolta, majd belőtte a büntetőt, a 93. percben pedig a kettős győzelmet is megszerezte csapatának. Az ezek mellett több ziccert is kihagyó Vinícius bosszúvágya érződött, hiszen Rodri 2024-es Aranylabdája óta először volt eredményes a spanyol futballista Premier League-csapata ellen, a tavalyi párharcban őt „ne sírd ki a szíved" is felirattal hergelő angol közönségnek pedig így vissza tudott vágni mutogatással és sírás imitálásával. Bernardo Silva gólvonalos kezezése miatt ráadásul videózás után piros lapot is kapott Pep Guardiola együttese, amely a kedden produkált huszonkét lövése ellenére tehát 1-5-ös összesítéssel búcsúzott a sorozattól.

Vinícius Júnior volt a Manchester City elleni BL-nyolcaddöntős visszavágó hőse, a Real Madrid a Bajnokok Ligája 2026-os idényében is kiejtette Pep Guardiola csapatát. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Real Madrid leginkább csak Thibaut Courtois sérülése miatt bosszankodhat: a belga kapus az első félidő végén szenvedett izomsérülést, és nem kizárt, hogy az Atlético Madrid elleni vasárnapi városi rangadót is ki kell hagynia.

Guardiola edzői karrierje során negyedszer esett ki kettős vereséggel a BL-ből, ezek közül harmadszor volt a Real Madrid a legyőző. A vasárnapi Ligakupa-döntőre készülő City trénerének így is pozitív a mérlege a spanyol gigász ellen, és ezúttal sem csak a dolgok rossz oldalát látta: – Mindent beleadtunk. Rendkívüli csapatunk van, rendkívüli játékosokkal, de Thibaut Courtois fantasztikus kapus, amit már az első mérkőzésen is bebizonyított – nyilatkozta a Real vezető gólja után sárga lapot kapó Pep Guardiola, akit arról is kérdeztek, hogy a Real Madrid legyőzése számít-e karrierje legnagyobb kihívásának. – Nem, a legnehezebb Jürgen Klopp Liverpoolja ellen volt, azok a mérkőzések segítettek a legtöbbet tanulni a csapatnak is – mondta a katalán tréner, aki Klopp ellen huszonkét City–Liverpool párharcot vívott 2016 és 2024 között, és ezek közül hetet nyert meg.