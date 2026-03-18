A Liverpoolt emlegető Guardiola Rüdigerrel balhézott, Vinícius megindokolta a gúnyolódását

A 2023-as győzelme óta sorozatban a harmadik Bajnokok Ligája-idényben esett ki a Real Madrid ellen a Manchester City labdarúgócsapata. A spanyolországi háromgólos siker után a BL keddi játéknapján rendezett manchesteri visszavágón is nyert a Real Madrid, méghozzá 2-1-re, Vinícius Júnior duplájával. A Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőinek rangadója a brazil játékos mellett Thibaut Courtois lecserélése és Bernardo Silva kiállítása miatt is emlékezetes maradt. Aztán jött Pep Guardiola és Antonio Rüdiger szóváltása.

Wiszt Péter
2026. 03. 18. 4:50
Pep Guardiola és Antonio Rüdiger balhéjával zárult a kedd esti BL-mérkőzés Fotó: NurPhoto/Jose Breton
Vinícius Júnior korábban tizenegy alkalommal játszott a Manchester City ellen, és a 12. találkozón annyi gólt lőtt, mint ezelőtt összesen. A Real Madrid brazil játékosa a Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőinek múlt heti odavágóján 3-0-s vezetésnél tizenegyest hibázott, a keddi visszavágón viszont előbb kiharcolta, majd belőtte a büntetőt, a 93. percben pedig a kettős győzelmet is megszerezte csapatának. Az ezek mellett több ziccert is kihagyó Vinícius bosszúvágya érződött, hiszen Rodri 2024-es Aranylabdája óta először volt eredményes a spanyol futballista Premier League-csapata ellen, a tavalyi párharcban őt „ne sírd ki a szíved" is felirattal hergelő angol közönségnek pedig így vissza tudott vágni mutogatással és sírás imitálásával. Bernardo Silva gólvonalos kezezése miatt ráadásul videózás után piros lapot is kapott Pep Guardiola együttese, amely a kedden produkált huszonkét lövése ellenére tehát 1-5-ös összesítéssel búcsúzott a sorozattól.

Vinícius Júnior volt a Manchester City elleni BL-nyolcaddöntős visszavágó hőse, a Real Madrid a Bajnokok Ligája 2026-os idényében is kiejtette Pep Guardiola csapatát.

A Real Madrid leginkább csak Thibaut Courtois sérülése miatt bosszankodhat: a belga kapus az első félidő végén szenvedett izomsérülést, és nem kizárt, hogy az Atlético Madrid elleni vasárnapi városi rangadót is ki kell hagynia.

Guardiola és Rüdiger balhéja a Manchester City–Real Madrid BL-mérkőzés után

Guardiola edzői karrierje során negyedszer esett ki kettős vereséggel a BL-ből, ezek közül harmadszor volt a Real Madrid a legyőző. A vasárnapi Ligakupa-döntőre készülő City trénerének így is pozitív a mérlege a spanyol gigász ellen, és ezúttal sem csak a dolgok rossz oldalát látta: – Mindent beleadtunk. Rendkívüli csapatunk van, rendkívüli játékosokkal, de Thibaut Courtois fantasztikus kapus, amit már az első mérkőzésen is bebizonyított – nyilatkozta a Real vezető gólja után sárga lapot kapó Pep Guardiola, akit arról is kérdeztek, hogy a Real Madrid legyőzése számít-e karrierje legnagyobb kihívásának. – Nem, a legnehezebb Jürgen Klopp Liverpoolja ellen volt, azok a mérkőzések segítettek a legtöbbet tanulni a csapatnak is – mondta a katalán tréner, aki Klopp ellen huszonkét City–Liverpool párharcot vívott 2016 és 2024 között, és ezek közül hetet nyert meg.

Bár a találkozót követően nem tért ki rá, Guardiola a lefújás után összebalhézott Antonio Rüdigerrel. 

A Real Madrid német védője és az ellenfél edzője először még mosolyogva fogtak kezet egymással, ám néhány szó után rögtön komorrá vált az arcuk, és egyre feszültebb hangulatban kommunikáltak egymással mindaddig, míg Nathan Aké és Álvaro Arbeloa vezérletével szét nem választották őket.

Miután eltávolodtak egymástól, visszafordulva Guardiola gúnyos módon egy puszit is küldött Rüdigernek.

Vinícius Júnior megszólalt a gólöröméről

Álvaro Arbeloa az első Real-vezetőedző lett, aki a BL egyenes kieséses szakaszában az első négy mérkőzése mindegyikét megnyerte, ezek után értékelt: – Nagyon boldog vagyok, hogy idegenben is legyőztük a Manchester Cityt, mindenki tudja, milyen nehéz ez. Végül 5-1-gyel jutottunk tovább egy ilyen keret és egy Pep-szintű edző ellen, úgyhogy igazán örülök. Tudtuk, hogy a City letámad majd minket, és az első 15–20 percben megpróbál gólt szerezni. Talán egy kicsit többet kellett volna birtokolnunk a labdát, de a büntető után megváltozott a helyzet, és egy kicsit könnyebbé vált a helyzetünk – mondta Arbeloa, aki Courtois-val kapcsolatban elmondta: elővigyázatosságból cserélte le a kapust, és vasárnap reményei szerint már bevethető lesz.

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Vinícius Arbeloa érkezése óta megtáltosodott és már csak Lionel Messi szerzett nála több gólt a legrangosabb európai kupasorozat tavaszi szakaszában az Európán kívüli labdarúgók közül. A brazil támadó mindkét gólját a hazaiaknak nem tetsző módon ünnepelte, a találkozót követően aztán megmagyarázta tettét: – Amikor legutóbb a Manchester City stadionjába jöttem, egy kissé kifiguráztak azzal, hogy talán sírok az Aranylabda miatt. 

Nem akartam tiszteletlen lenni ma a Manchester City szurkolóival szemben, ez csak egy módja volt annak, hogy bizonyítsak a közönség előtt

– mondta Vinícius Júnior.

A BL-t az áprilisi negyeddöntőkben a Real Madrid minden bizonnyal a német Bayern München ellen folytatja, hiszen a németek szerda este 6-1-es előnyből várják az olasz Atalanta elleni hazai visszavágót.

Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, keddi visszavágók:

  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) 
    gólszerzők: Haaland (41.), illetve Vinícius Júnior (22., 93. – az elsőt tizenegyesből)
    piros lap: B. Silva (20., Manchester City)
    Továbbjutott: a Real Madrid, 5-1-es összesítéssel.
  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2)
    g.: Kvarachelia (6.), Barcola (14.), Mayulu (62.)
    Tj.: a PSG, 8-2-es összesítéssel.
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0)
    g.: Eze (36.), Rice (63.)
    Tj.: az Arsenal, 3-1-es összesítéssel.
  • Sporting Lisboa (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után
    g.: Inácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (78. – tizenegyesból), Araújo (92.), Nel (121.)
    Tj.: a Sporting, 5-3-as összesítéssel.

Szerdán a másik négy nyolcaddöntővel folytatódnak a Bajnokok Ligája 2026-os küzdelmei.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
